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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

13.10.2020 14:21
GÜNCEL HABERLER



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda fon toplam değerinin en az %80 i Hazine Müsteşarlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin azami %20 si TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir. 5 (TL Pay)
Fonun yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda fon toplam değerinin en az %80 i Hazine Müsteşarlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin azami %20 si TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir. 3 (USD Pay)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881167


BIST



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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLNMA 54,25 4.598.122 % 10,00  
NTHOL 3,19 191.469.140 % 10,00  
DAGHL 13,31 769.052 % 10,00  
BMELK 14,52 1.913.533 % 10,00  
OLMIP 11,55 4.199.310 % 10,00  
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15:51 Alış Satış %  
Dolar 7,9078 7,9112 % 0,28  
Euro 9,3188 9,3264 % -0,07  
Sterlin 10,2549 10,3064 % -0,18  
Frank 8,6458 8,6979 % 0,09  
Riyal 2,0999 2,1104 % 0,19  
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15:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.920 1.920 -3,13  
Altın Gr. 488 488 0,50  
Cumhuriyet 3.228 3.277 5,00  
Tam 3.212 3.292 3,57  
Yarım 1.553 1.593 1,73  
Çeyrek 779 796 0,86  
Gümüş.Ons 24,89 24,93 -0,18  
Gümüş Gr. 6,32 6,33 -0,04  
B. Petrol 42,42 42,42 0,70  
Seans Raporu 15:51
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