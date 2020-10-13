***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.10.2020 14:21
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda fon toplam değerinin en az %80 i Hazine Müsteşarlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin azami %20 si TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir. 5 (TL Pay)
Fonun yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda fon toplam değerinin en az %80 i Hazine Müsteşarlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin azami %20 si TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir. 3 (USD Pay)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881167
BIST
15:511.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,95
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
15:517,9112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,9060
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9112
En Düşük
7,8718
15:519,3264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0067
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
15:51486,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,93
|Açılış
|: 486,67
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler15:51
|KLNMA
|54,25
|4.598.122
|% 10,00
|
|NTHOL
|3,19
|191.469.140
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|769.052
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|OLMIP
|11,55
|4.199.310
|% 10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.706.457
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|1.358.523
|% -9,99
|
|ODAS
|3,56
|1.027.471.703
|% 2,01
|
|KERVT
|7,50
|636.222.666
|% -2,60
|
|SISE
|6,77
|627.955.084
|% -1,88
|
|TUKAS
|12,60
|581.595.803
|% 5,53
|
|KRDMD
|3,62
|560.660.253
|% 1,12
|
|ODAS
|3,56
|1.027.471.703
|% 2,01
|
|EKGYO
|1,84
|344.875.750
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,76
|308.736.077
|% 2,33
|
|ISGYO
|2,21
|380.666.067
|% 5,74
|
|KRDMD
|3,62
|560.660.253
|% 1,12
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9078
|7,9112
|% 0,28
|
|Euro
|9,3188
|9,3264
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,2549
|10,3064
|% -0,18
|
|Frank
|8,6458
|8,6979
|% 0,09
|
|Riyal
|2,0999
|2,1104
|% 0,19
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-3,13
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,50
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|5,00
|
|Tam
|3.212
|3.292
|3,57
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|1,73
|
|Çeyrek
|779
|796
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,93
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,42
|42,42
|0,70
|
Seans Raporu
15:51
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-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, YKBNK, SAHOL
-
16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 76 kaybederek (% -0.26 ) 1, 071
-
16:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUYO, KRGYO, OLMIP, DAGHL, OSTIM, CEOEM, EGCEY, BSOKE, ALMAD, VANGD
-
16:00
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, MERIT, TACTR, YAPRK, BALAT, PENGD, SELGD, FORMT, LUKSK, DNISI
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16:00
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