***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.11.2020 11:26
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,0022 0,80 0,0022 0,803
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889047
BIST
11:551.280
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 20,30
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.281
En Düşük
1.264
11:557,7204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0209
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7679
En Düşük
7,6812
11:559,1801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0423
|Açılış
|: 9,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2231
En Düşük
9,1078
11:55467,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,33
|Açılış
|: 467,09
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
464,34
BIST En Aktif Hisseler11:53
|LINK
|47,32
|5.297.768
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|528.825
|% 10,00
|
|YESIL
|53,10
|5.350.306
|% 9,98
|
|DOAS
|31,60
|107.555.828
|% 9,95
|
|MARKA
|9,85
|3.544.089
|% 9,93
|
|EUYO
|5,67
|3.213.920
|% -10,00
|
|UZERB
|27,94
|110.279
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|18.526
|% -9,98
|
|POLTK
|269,60
|57.155
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|5.331.382
|% -9,94
|
|GARAN
|8,75
|1.667.533.154
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,81
|797.049.978
|% 5,24
|
|KRDMD
|4,35
|634.278.795
|% 4,07
|
|AKBNK
|6,22
|436.965.205
|% 3,84
|
|THYAO
|11,61
|313.493.199
|% 1,22
|
|YKBNK
|2,81
|797.049.978
|% 5,24
|
|GARAN
|8,75
|1.667.533.154
|% 3,92
|
|KRDMD
|4,35
|634.278.795
|% 4,07
|
|EKGYO
|1,91
|219.148.117
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,49
|126.631.136
|% 2,05
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7157
|7,7202
|% 0,27
|
|Euro
|9,1734
|9,1819
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,2294
|10,2807
|% 0,55
|
|Frank
|8,4445
|8,4954
|% 0,31
|
|Riyal
|2,0532
|2,0635
|% 0,32
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|2,65
|
|Altın Gr.
|468
|468
|2,11
|
|Cumhuriyet
|3.111
|3.158
|-19,00
|
|Tam
|3.097
|3.176
|-16,05
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|-7,76
|
|Çeyrek
|751
|768
|-3,89
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,07
|
|B. Petrol
|43,99
|43,99
|0,24
|
Seans Raporu
11:53
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