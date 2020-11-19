***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2020 14:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYYAPO00196
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889203
BIST
16:021.318
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 23,63
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.321
En Düşük
1.278
16:027,5548
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -0,1612
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
16:028,9477
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -0,2025
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
16:02451,81
En Yüksek
|Değişim
|: -2,65%
|| -12,32
|Açılış
|: 451,81
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler16:02
|IZTAR
|12,76
|4.078.997
|% 10,00
|
|PKENT
|770,00
|59.970
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|1.514.134
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|107.942.795
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,29
|496.022
|% 9,98
|
|YBTAS
|17.100,00
|157.700
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|524.506
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|24.295.095
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|3.386.159
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|164.946.458
|% -9,70
|
|GARAN
|9,46
|8.462.009.101
|% 6,89
|
|KRDMD
|4,91
|4.486.233.462
|% 6,97
|
|YKBNK
|3,13
|3.702.239.539
|% 6,83
|
|AKBNK
|6,57
|2.074.414.241
|% 4,78
|
|VAKBN
|4,93
|1.570.992.692
|% 3,57
|
|YKBNK
|3,13
|3.702.239.539
|% 6,83
|
|KRDMD
|4,91
|4.486.233.462
|% 6,97
|
|GARAN
|9,46
|8.462.009.101
|% 6,89
|
|EKGYO
|1,96
|821.929.177
|% -1,51
|
|AKBNK
|6,57
|2.074.414.241
|% 4,78
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5463
|7,5548
|% -2,09
|
|Euro
|8,9391
|8,9477
|% -2,21
|
|Sterlin
|9,9533
|10,0033
|% -2,52
|
|Frank
|8,2354
|8,2850
|% -2,35
|
|Riyal
|2,0052
|2,0152
|% -2,27
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-8,49
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-11,46
|
|Cumhuriyet
|3.016
|3.061
|-86,00
|
|Tam
|2.998
|3.075
|-90,10
|
|Yarım
|1.449
|1.488
|-43,59
|
|Çeyrek
|727
|744
|-21,79
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,83
|-0,19
|
|B. Petrol
|44,26
|44,26
|-0,08
|