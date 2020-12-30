***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon yatırım stratejisi olarak fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak gümüşe dayalı yatırım fonları katılma payları ve/veya gümüş endeksini takip etmek üzere kurulu borda yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon'un hedefi dünya gümüş piyasalarındaki fiyat gelişmelerini fonun yatırımcısına yüksek oranda yansıtarak orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlamaktır. Bunun yanı sıra getiriyi desteklemek amacıyla diğer kıymetli maden, yabancı borçlanma araçları ve yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Ancak fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon topam değerinin %20'sini aşamaz. 7Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.%95 Reuters Gümüş Fiyatı TL (Reuters'de ilan edilen XAG kodlu uuslararası ABD Doları cinsinden spot gümüş ons fiyatının TCMB alış kuru ile çarpılması sonucu bulunan değer) + %5 BIST KYD Repo Brüt Endeksihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895616BIST