***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.12.2020 14:15
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım stratejisi olarak fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak gümüşe dayalı yatırım fonları katılma payları ve/veya gümüş endeksini takip etmek üzere kurulu borda yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon'un hedefi dünya gümüş piyasalarındaki fiyat gelişmelerini fonun yatırımcısına yüksek oranda yansıtarak orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlamaktır. Bunun yanı sıra getiriyi desteklemek amacıyla diğer kıymetli maden, yabancı borçlanma araçları ve yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Ancak fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon topam değerinin %20'sini aşamaz. 7
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
%95 Reuters Gümüş Fiyatı TL (Reuters'de ilan edilen XAG kodlu uuslararası ABD Doları cinsinden spot gümüş ons fiyatının TCMB alış kuru ile çarpılması sonucu bulunan değer) + %5 BIST KYD Repo Brüt Endeksi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895616
BIST
17:041.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,08
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
17:047,3717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0237
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
17:049,0517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0070
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
17:04446,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,38
|Açılış
|: 446,38
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler17:04
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|BERA
|19,26
|135.522.881
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.583.956
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|24.268.952
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|37.916.072
|% 9,98
|
|NIBAS
|54,05
|16.546.833
|% -8,00
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|PKENT
|830,10
|624.216
|% -6,14
|
|BURVA
|49,70
|6.967.596
|% -6,05
|
|OSMEN
|31,68
|3.539.327
|% -5,38
|
|GUBRF
|83,30
|3.000.921.247
|% 8,96
|
|ASELS
|18,38
|2.233.567.802
|% 2,68
|
|GARAN
|10,24
|1.547.164.046
|% 2,20
|
|KOZAL
|97,25
|1.539.265.142
|% 2,10
|
|HALKB
|5,64
|1.385.925.753
|% 4,06
|
|EKGYO
|2,16
|687.297.959
|% 0,00
|
|HALKB
|5,64
|1.385.925.753
|% 4,06
|
|VAKBN
|4,73
|1.118.110.585
|% 1,72
|
|ODAS
|3,98
|872.150.628
|% 3,38
|
|KRDMD
|5,83
|1.145.948.044
|% 3,19
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3686
|7,3717
|% -0,32
|
|Euro
|9,0374
|9,0517
|% -0,08
|
|Sterlin
|9,9968
|10,0469
|% 0,47
|
|Frank
|8,3180
|8,3681
|% -0,09
|
|Riyal
|1,9573
|1,9671
|% -0,35
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|5,77
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|2.957
|3.002
|12,00
|
|Tam
|2.944
|3.019
|13,68
|
|Yarım
|1.423
|1.460
|6,62
|
|Çeyrek
|714
|730
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,38
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,42
|51,42
|0,19
|