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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

30.12.2020 14:15



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım stratejisi olarak fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak gümüşe dayalı yatırım fonları katılma payları ve/veya gümüş endeksini takip etmek üzere kurulu borda yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon'un hedefi dünya gümüş piyasalarındaki fiyat gelişmelerini fonun yatırımcısına yüksek oranda yansıtarak orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlamaktır. Bunun yanı sıra getiriyi desteklemek amacıyla diğer kıymetli maden, yabancı borçlanma araçları ve yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Ancak fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon topam değerinin %20'sini aşamaz. 7

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
%95 Reuters Gümüş Fiyatı TL (Reuters'de ilan edilen XAG kodlu uuslararası ABD Doları cinsinden spot gümüş ons fiyatının TCMB alış kuru ile çarpılması sonucu bulunan değer) + %5 BIST KYD Repo Brüt Endeksi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895616


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BERA 19,26 135.522.881 % 9,99  
TGSAS 11,56 114.583.956 % 9,99  
ARZUM 27,34 24.268.952 % 9,98  
KRONT 33,50 37.916.072 % 9,98  
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17:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.885 1.885 5,77  
Altın Gr. 446 446 -0,90  
Cumhuriyet 2.957 3.002 12,00  
Tam 2.944 3.019 13,68  
Yarım 1.423 1.460 6,62  
Çeyrek 714 730 3,31  
Gümüş.Ons 26,35 26,38 0,13  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,01  
B. Petrol 51,42 51,42 0,19  
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