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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

30.12.2020 14:15


Aım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmaktadır. Bahse konu nemalandırma, sadece kurucu tarafindan yapılacak işlemlerde geçerli olup TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dagıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır. Yatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'a (yarımgünlerde 10:30'a) kadar katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak fiyat üzeinden ertesi gün, satım ise üç işgünü sonra yerine getirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde 13:30'dan sonra(yarım günlerde 10:30'dan sonra) verilen talimatlar ise ilk fiyat hesaplamasından sonra iletilmiş sayılır ve izleyen hesaplamada bulunan fiyat ile iki iş günü, satım ise dört iş günüsonra gerçekleştirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yutiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunan fiyat üzerinden yurtdışı piyasaların açık olduğu ilk iş günü yerine getirilir. Ayrıca katılma payı alım talimatının yerine getirileceği günün yutiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda yarım günü takip eden iş günü yerine getirilir.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.yapikrediportfoy.com.tr Fon Portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma işlemleri ve ileri valörlü kıymetli madenler işlemlerine taraf olabilir. Fon Portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz. Portföye alınan türev araçların Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında , Rehber'in Fon Türlerine İlişkin Kontrol başlığında yer alan sınırlara uyulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895617


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Altın Gr. 445 445 -1,73  
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Tam 2.936 3.010 4,99  
Yarım 1.419 1.456 2,41  
Çeyrek 712 728 1,21  
Gümüş.Ons 26,28 26,33 0,07  
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B. Petrol 51,45 51,45 0,22  
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