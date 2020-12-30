***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.12.2020 14:16
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü YAPI KREDİ PORTFÖY FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU
ISIN Kodu TRYYAPO00220
Fonun Süresi Süresiz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895619
BIST
17:041.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,08
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
17:047,3717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0237
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
17:049,0517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0070
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
17:04446,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,38
|Açılış
|: 446,38
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler17:04
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|BERA
|19,26
|135.522.881
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.583.956
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|24.268.952
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|37.916.072
|% 9,98
|
|NIBAS
|54,05
|16.546.833
|% -8,00
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|PKENT
|830,10
|624.216
|% -6,14
|
|BURVA
|49,70
|6.967.596
|% -6,05
|
|OSMEN
|31,68
|3.539.327
|% -5,38
|
|GUBRF
|83,30
|3.000.921.247
|% 8,96
|
|ASELS
|18,38
|2.233.567.802
|% 2,68
|
|GARAN
|10,24
|1.547.164.046
|% 2,20
|
|KOZAL
|97,25
|1.539.265.142
|% 2,10
|
|HALKB
|5,64
|1.385.925.753
|% 4,06
|
|EKGYO
|2,16
|687.297.959
|% 0,00
|
|HALKB
|5,64
|1.385.925.753
|% 4,06
|
|VAKBN
|4,73
|1.118.110.585
|% 1,72
|
|ODAS
|3,98
|872.150.628
|% 3,38
|
|KRDMD
|5,83
|1.145.948.044
|% 3,19
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3686
|7,3717
|% -0,32
|
|Euro
|9,0374
|9,0517
|% -0,08
|
|Sterlin
|9,9968
|10,0469
|% 0,47
|
|Frank
|8,3180
|8,3681
|% -0,09
|
|Riyal
|1,9573
|1,9671
|% -0,35
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|5,77
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|2.957
|3.002
|12,00
|
|Tam
|2.944
|3.019
|13,68
|
|Yarım
|1.423
|1.460
|6,62
|
|Çeyrek
|714
|730
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,38
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,42
|51,42
|0,19
|