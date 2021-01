***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye FonuISIN Kodu TRYYAPO00238Fonun Süresi SüresizFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 22.01.2021Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerBIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde, yatırımcılar her ayın 15. gününden (tatil günü olması halinde takip eden işgünü) 1 iş günü öncesi saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar ve her ayın son işgününden 1 işgünü öncesi (yıl sonunda ise son işgününden 2 işgünü öncesi) saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar katılma payı alım talimatı verebilir. Bozum talimatlarını ise her ayın 15 ine kadar (15. günün tatil günü olması halinde bir önceki işgününe kadar) BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verebilir. Kurucu ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. merkez ve şubeleri -TEFAS Platformu Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatmmcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katilma payı alımında kullanılır. Bahse konu nemalandirma, sadece kurucu tarafından yapılacak işlemlerde geçerli olup TEFAS 'ta gerçekleşen işlemlerde nemalandirma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır. Fona sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir. Detaylı bilgiye izahnamenin VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları maddesinden ulaşılabilir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.yapikrediportföy.com.tr Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri ve ileri valörlü altın işlemlerine taraf olabilir. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir.Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı borsa dışından faize dayalı swap sözleşmeleri, alım yönünde faiz swapı olan opsiyon(swaption) sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Portföye alınan türev araçların Fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon yatırım stratejisi olarak, geniş bir varlık yelpazesi içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. Bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği temel yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü (market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejilerdir. Belirli dönemlerde Fon'un performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir. Fon piyasa şartları uygun olduğunda çeşitli SW AP sözleşmeleri yapabilir, varlığa dayalı menkul kıymetlere (asset-backed securities), Kredi Temerrütüne Bağlı Tahvil (Credit Link Notes-CLN), mortgage-backed securities vs ve yapılandırılmış yatırım araçlarında uzun veya kısa pozisyon alarak yatırım yapabilir. Fon ayrıca Krediye Dayalı Swap Sözleşmesi (CDS) sözleşmelerinde uzun veya kısa pozisyon alabilir. Bunun yanında Fon döviz cinsi varlıklara da yatırım yapabilir. Gelişmiş ve gelişmekte olan işlemlerin borsalarında kote olmuş yabancı şirketlerin ortaklık payları, Amerikan Depo Sertifikası (American Depositary Receipt - ADR) ve Global Depo Sertifikası (Global Depositary Receipt -GDR) dahil, kamu ve özel sektor borçlanma araçları (eurobond, hazine bonosu ve tahvili ile benzer yapıdaki borçlanma araçları), yatırım fonlarına yatırım yapabilir.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Fonun eşik değeri %50 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %50 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi' dir. BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin hesaplama dönemindeki getirisi, dönem başı ve dönem sonu değerlerinin ilgili günlerde TCMB tarafmdan saat 15:30'da açıklanan gösterge niteliğindeki USD doviz alış kuru dikkate almarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL getirisidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900196BIST