***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerBIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde, yatırımcılar saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak fiyat üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. BIST Pay Piyasasının açık oldugu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatt üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. BIST Pay Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatları izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Kurucu ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. merkez ve tüm işlem kanalları -TEFAS Platformu Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatmmcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katilma payı alımında kullanılır. Bahse konu nemalandirma, sadece kurucu tarafından yapılacak işlemlerde geçerli olup TEFAS 'ta gerçekleşen işlemlerde nemalandirma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır. Fona sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir.Yatırımcıların Fon pay alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Fona katılma ve fondan ayrılma için başka şart yoktur. Detaylı bilgiye izahnamenin VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları maddesinden ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901506BIST