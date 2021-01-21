BIST En Aktif Hisseler15:59
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,3661
|7,3690
|% -0,68
|Euro
|8,9677
|8,9744
|% -0,12
|Sterlin
|10,0783
|10,1289
|% -0,16
|Frank
|8,2807
|8,3306
|% -0,24
|Riyal
|1,9591
|1,9689
|% -0,56
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|-2,56
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,91
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|5,00
|Tam
|2.930
|3.004
|-3,51
|Yarım
|1.416
|1.453
|-1,70
|Çeyrek
|710
|727
|-0,85
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,84
|-0,02
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,14
|-0,02
|B. Petrol
|55,76
|55,76
|-0,32
Seans Raporu 15:59
- 16:11EPLAS Yüzde -7.08 oranında düşüşle 37.00 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 684 adet işlem
- 16:10PSDTC Yüzde 5.29 oranında artışla 39.00 lira fiyatla işlem gören hissede 808, 051 adet işlem
- 16:10PSDTC Yüzde 5.29 oranında artışla 39.00 lira fiyatla işlem gören hissede 808, 051 adet işlem
- 16:09BSOKE Yüzde 4.51 oranında artışla 2.55 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 486, 179 adet işlem
- 16:08ARENA Yüzde 5.70 oranında artışla 59.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 119, 787 adet işlem