***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile ortaklık paylarına yatırım yapmakla birlikte, TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla yönetici tarafından, fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş yatırım araçlarını kullanarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir.Fon toplam değerinin en fazla %20si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir.Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. 5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903685BIST