***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler16:00 (yarım günlerde 10.30)'ya kadar Katılma payı satın alınması veya Fona iadesi Kurucu aracılığı ile yapılır. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar için nemalandırma yapılmamaktadır. Fonun Özel Fon olması nedeniyle katılma payı alım satım talimatları Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen portföylere dahil edilmek üzere portföy yöneticileri tarafından verilebilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 16.00 (yarım günlerde 10:30)ya kadar verilen alım satım talimatları o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla, 16.00 (yarım günlerde 10:30)dan sonra verilen alım satım talimatları 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 16.00 (yarım günlerde 10:30)ya kadar verilen alım ve satım talimatları talimatı takip eden 1 işgünü sonra saat 16.00 (yarım günlerde 10:30)dan sonra verilen alım satım talimatları ise talimatı takip eden 2 işgünü sonra gerçekleşir.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903686BIST