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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.01.2021 16:01



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
16:00 (yarım günlerde 10.30)'ya kadar Katılma payı satın alınması veya Fona iadesi Kurucu aracılığı ile yapılır. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar için nemalandırma yapılmamaktadır. Fonun Özel Fon olması nedeniyle katılma payı alım satım talimatları Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen portföylere dahil edilmek üzere portföy yöneticileri tarafından verilebilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 16.00 (yarım günlerde 10:30)ya kadar verilen alım satım talimatları o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla, 16.00 (yarım günlerde 10:30)dan sonra verilen alım satım talimatları 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 16.00 (yarım günlerde 10:30)ya kadar verilen alım ve satım talimatları talimatı takip eden 1 işgünü sonra saat 16.00 (yarım günlerde 10:30)dan sonra verilen alım satım talimatları ise talimatı takip eden 2 işgünü sonra gerçekleşir.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903686


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Riyal 1,9598 1,9696 % -0,53  
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Altın Ons 1.868 1.869 -1,48  
Altın Gr. 443 444 -2,18  
Cumhuriyet 2.944 2.989 5,00  
Tam 2.930 3.004 -3,51  
Yarım 1.416 1.453 -1,70  
Çeyrek 710 727 -0,85  
Gümüş.Ons 25,83 25,87 0,02  
Gümüş Gr. 6,14 6,15 -0,01  
B. Petrol 55,78 55,78 -0,30  
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