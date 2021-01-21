***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.01.2021 16:01
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
16:00 (yarım günlerde 10.30)'ya kadar Katılma payı satın alınması veya Fona iadesi Kurucu aracılığı ile yapılır. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar için nemalandırma yapılmamaktadır. Fonun Özel Fon olması nedeniyle katılma payı alım satım talimatları Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen portföylere dahil edilmek üzere portföy yöneticileri tarafından verilebilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 16.00 (yarım günlerde 10:30)ya kadar verilen alım satım talimatları o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla, 16.00 (yarım günlerde 10:30)dan sonra verilen alım satım talimatları 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 16.00 (yarım günlerde 10:30)ya kadar verilen alım ve satım talimatları talimatı takip eden 1 işgünü sonra saat 16.00 (yarım günlerde 10:30)dan sonra verilen alım satım talimatları ise talimatı takip eden 2 işgünü sonra gerçekleşir.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903686
BIST
15:591.566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,42
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.565
15:597,3690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0501
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
15:598,9744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0112
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
15:59442,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,92
|Açılış
|: 442,82
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
442,04
BIST En Aktif Hisseler15:59
|DITAS
|40,92
|4.429.472
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|827.151
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.818.332
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|3.192.519
|% 10,00
|
|ATEKS
|47,78
|16.908.582
|% 9,99
|
|KLNMA
|31,06
|1.843.666
|% -9,97
|
|YONGA
|34,50
|1.785.314
|% -9,97
|
|ARTI
|7,64
|2.075.583
|% -9,69
|
|UZERB
|79,00
|807.257
|% -9,20
|
|EPLAS
|37,00
|1.357.257
|% -7,08
|
|GARAN
|10,20
|1.897.280.902
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,53
|1.755.570.971
|% 2,85
|
|KARSN
|4,55
|1.021.447.002
|% 9,90
|
|AKBNK
|7,01
|927.180.662
|% 1,30
|
|YKBNK
|3,23
|764.933.867
|% 1,25
|
|EKGYO
|2,53
|1.755.570.971
|% 2,85
|
|SKBNK
|1,60
|521.340.455
|% 1,27
|
|TSKB
|1,97
|471.454.176
|% -0,51
|
|YKBNK
|3,23
|764.933.867
|% 1,25
|
|KARSN
|4,55
|1.021.447.002
|% 9,90
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3661
|7,3690
|% -0,68
|
|Euro
|8,9677
|8,9744
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,0809
|10,1314
|% -0,13
|
|Frank
|8,2831
|8,3330
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9598
|1,9696
|% -0,53
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|-1,48
|
|Altın Gr.
|443
|444
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|5,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-3,51
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-1,70
|
|Çeyrek
|710
|727
|-0,85
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,87
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,78
|55,78
|-0,30
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:13JANTS
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 506.70 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 610 adet işlem
-
16:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, GUBRF, EREGL
-
16:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, ISCTR, GARAN
-
16:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 83 kaybederek (% -0.28 ) 1, 388
-
16:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, OZRDN, KARSN, INTEM, ATSYH, COSMO, ATEKS, VERUS, DITAS, SNKRN