***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.02.2021 10:55
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
TÜLİN TORA 01.02.2018 2018-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Bölüm Müdürü/ 2018-2014 / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Müdür / 2014- 2010 / Alternatif YATIRIM Ürünleri/ Portföy Yöneticisi 13 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
ONUR BAYOL 27.07.2015 2015-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul 2012-2015 / Denizbank / Sabit Getirili Menkul Kıymetler/ Yönetmen 2010-2012 / TSKB / Sabit Getirili Menkul Kıymetler / Senior Dealer 2007-2009 / Türk Ekonomi Bankası (TEB) / Sabit Getirili Menkul Kıymetler / Dealer 11 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908809
BIST
11:351.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,52
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.548
11:357,0550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0136
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0482
11:358,5673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0037
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5518
11:35418,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,61
|Açılış
|: 418,84
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,39
BIST En Aktif Hisseler11:33
|ERBOS
|66,55
|22.053.070
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|210.788
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|64.518
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,00
|10.267.488
|% 9,99
|
|EKIZ
|16,98
|2.744.189
|% 9,97
|
|SERVE
|19,21
|67.504
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|290.259
|% -9,97
|
|TGSAS
|37,44
|23.800.859
|% -5,98
|
|RODRG
|24,16
|8.124.097
|% -5,40
|
|NIBAS
|28,76
|10.347.255
|% -4,58
|
|KOZAL
|135,80
|530.086.169
|% -1,24
|
|GSDHO
|2,80
|462.979.716
|% 5,26
|
|EKGYO
|2,61
|423.559.242
|% 0,38
|
|PETKM
|5,25
|384.252.145
|% -0,76
|
|KRDMD
|7,14
|380.777.184
|% 1,71
|
|GSDHO
|2,80
|462.979.716
|% 5,26
|
|EKGYO
|2,61
|423.559.242
|% 0,38
|
|PETKM
|5,25
|384.252.145
|% -0,76
|
|IHLAS
|1,05
|66.508.173
|% -1,87
|
|KRDMD
|7,14
|380.777.184
|% 1,71
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0509
|7,0558
|% -0,18
|
|Euro
|8,5629
|8,5673
|% -0,04
|
|Sterlin
|9,7449
|9,7937
|% 0,09
|
|Frank
|7,9010
|7,9486
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8781
|1,8876
|% -0,03
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|9,39
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,73
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,37
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,21
|0,03
|
|B. Petrol
|61,12
|61,12
|-0,10
|