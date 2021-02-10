***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.02.2021 10:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Güzide Coşar CERİT 01.11.2017 2014-..... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler /YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 2011-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yöneticisi 2007-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yönetici Yardımcısı 12 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
GAYE VURAL DERAN 02.05.2019 2019-..... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 2017-2019 YK Portföy / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü 2014-2017 YK Portföy / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 2010-2014 YK Portföy / Emeklilik Fonları / Portföy Yöneticisi 15 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908813
BIST
11:011.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,28
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.550
11:017,0695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 7,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0584
11:018,5768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0058
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,5978
En Düşük
8,5518
11:01419,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,06
|Açılış
|: 419,30
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,39
BIST En Aktif Hisseler11:01
|ERBOS
|66,55
|21.192.845
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|210.788
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|64.518
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,00
|10.267.488
|% 9,99
|
|EKIZ
|16,98
|2.744.189
|% 9,97
|
|TGSAS
|35,84
|4.621.855
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|67.504
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|290.259
|% -9,97
|
|FRIGO
|28,60
|2.327.330
|% -4,28
|
|RODRG
|24,50
|5.939.222
|% -4,07
|
|KOZAL
|136,60
|414.838.340
|% -0,65
|
|EKGYO
|2,61
|368.001.387
|% 0,38
|
|GSDHO
|2,85
|362.511.089
|% 7,14
|
|PETKM
|5,28
|262.670.471
|% -0,19
|
|ODAS
|4,16
|181.531.937
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,61
|368.001.387
|% 0,38
|
|GSDHO
|2,85
|362.511.089
|% 7,14
|
|PETKM
|5,28
|262.670.471
|% -0,19
|
|ODAS
|4,16
|181.531.937
|% 0,48
|
|DOHOL
|3,57
|132.872.211
|% 0,85
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0651
|7,0695
|% 0,01
|
|Euro
|8,5708
|8,5768
|% 0,07
|
|Sterlin
|9,7434
|9,7922
|% 0,08
|
|Frank
|7,8983
|7,9458
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8784
|1,8878
|% -0,02
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|10,05
|
|Altın Gr.
|419
|420
|2,28
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,40
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,04
|
|B. Petrol
|61,07
|61,07
|-0,15
|