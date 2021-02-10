Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.02.2021 10:58



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
GÜZİDE COŞAR CERİT 01.11.2017 2014-... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 2011-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yöneticisi 2007-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yönetici Yardımcısı 12 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
GAYE VURAL DERAN 02.05.2019 2019-.../ YK Portföy /Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü. 2017-2019 YK Portföy/ Emeklilik Fonları /EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü. 2014-2017 YK Portföy /Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü. 2010-2014 YK Portföy / Emeklilik Fonları / Portföy Yöneticisi 15 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908815


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:391.551
Değişim :  0,44% |  6,75
Açılış :  1.553  
Önceki Kapanış :  1.544  
En Yüksek
1.557 En Düşük
1.548
BIST En Aktif Hisseler11:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERBOS 66,55 22.084.748 % 10,00  
TKURU 401,50 210.788 % 10,00  
UMPAS 2,53 64.518 % 10,00  
DIRIT 12,00 10.267.488 % 9,99  
EKIZ 16,98 2.744.189 % 9,97  
daha fazla
11:39 Alış Satış %  
Dolar 7,0530 7,0583 % -0,15  
Euro 8,5664 8,5734 % 0,03  
Sterlin 9,7448 9,7937 % 0,09  
Frank 7,9004 7,9479 % 0,14  
Riyal 1,8765 1,8859 % -0,12  
daha fazla
11:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.843 1.843 7,22  
Altın Gr. 419 419 1,62  
Cumhuriyet 2.793 2.835 15,00  
Tam 2.778 2.850 15,98  
Yarım 1.343 1.379 7,74  
Çeyrek 673 689 3,86  
Gümüş.Ons 27,29 27,32 0,08  
Gümüş Gr. 6,21 6,21 0,02  
B. Petrol 61,06 61,06 -0,16  
Seans Raporu 11:39
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru