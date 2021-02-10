***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.02.2021 10:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
GÜZİDE COŞAR CERİT 01.11.2017 2014-... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 2011-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yöneticisi 2007-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yönetici Yardımcısı 12 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
GAYE VURAL DERAN 02.05.2019 2019-.../ YK Portföy /Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü. 2017-2019 YK Portföy/ Emeklilik Fonları /EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü. 2014-2017 YK Portföy /Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü. 2010-2014 YK Portföy / Emeklilik Fonları / Portföy Yöneticisi 15 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908815
BIST
11:391.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,75
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.548
11:397,0583
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0103
|Açılış
|: 7,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0482
11:398,5734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5518
11:39418,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,67
|Açılış
|: 419,01
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,39
BIST En Aktif Hisseler11:39
|ERBOS
|66,55
|22.084.748
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|210.788
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|64.518
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,00
|10.267.488
|% 9,99
|
|EKIZ
|16,98
|2.744.189
|% 9,97
|
|SERVE
|19,21
|67.504
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|290.259
|% -9,97
|
|NIBAS
|28,50
|10.824.442
|% -5,44
|
|TGSAS
|37,82
|26.243.543
|% -5,02
|
|HATEK
|24,50
|3.131.708
|% -4,07
|
|KOZAL
|135,30
|589.041.842
|% -1,60
|
|GSDHO
|2,79
|498.191.112
|% 4,89
|
|KRDMD
|7,18
|457.915.607
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,62
|436.319.822
|% 0,77
|
|PETKM
|5,24
|393.051.044
|% -0,95
|
|GSDHO
|2,79
|498.191.112
|% 4,89
|
|EKGYO
|2,62
|436.319.822
|% 0,77
|
|PETKM
|5,24
|393.051.044
|% -0,95
|
|KRDMD
|7,18
|457.915.607
|% 2,28
|
|IHLAS
|1,05
|67.474.345
|% -1,87
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0530
|7,0583
|% -0,15
|
|Euro
|8,5664
|8,5734
|% 0,03
|
|Sterlin
|9,7448
|9,7937
|% 0,09
|
|Frank
|7,9004
|7,9479
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8765
|1,8859
|% -0,12
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|7,22
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,62
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,32
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,21
|0,02
|
|B. Petrol
|61,06
|61,06
|-0,16
|