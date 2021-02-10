***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.02.2021 11:45
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
FERZAN PEYK 01.01.2016 Yapı ve Kredi Bankası ? Hazine Yönetimi Yurtiçi Piyasalar Direktörü - 2013-2016 Yapı Kredi Portföy ? Emeklilik SGMK Grup Müdürü - 2016-2018 Yapı Kredi Portföy ? Yatırım Fonları Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü ? 2018 ? Güncel Tarih 17 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
EMİR TALU 01.01.2021 2021- Devam Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Alternatif Yatırım Ürünleri / Portföy Yöneticisi 2020-2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler /Portföy Yöneticisi 2018-2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler /Portföy Yönetmeni 2014-2017 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. / Yatırm Danışmanlığı / Uzman Yardımcısı 7 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908834
BIST
14:341.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,07
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.543
14:347,0554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0132
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
14:348,5598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0112
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
14:34416,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,56
|Açılış
|: 416,68
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler14:34
|ERBOS
|66,55
|22.962.809
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|PSDTC
|37,08
|10.734.232
|% 9,96
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|TGSAS
|35,92
|35.429.873
|% -9,79
|
|KOZAL
|139,70
|1.534.084.538
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,63
|1.275.681.995
|% 1,15
|
|KRDMD
|7,12
|672.930.428
|% 1,42
|
|PETKM
|5,19
|671.749.335
|% -1,89
|
|GARAN
|10,16
|638.630.944
|% -0,39
|
|EKGYO
|2,63
|1.275.681.995
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,76
|619.783.644
|% 3,76
|
|PETKM
|5,19
|671.749.335
|% -1,89
|
|YKBNK
|2,94
|292.252.154
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,44
|137.405.158
|% 0,70
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0511
|7,0554
|% -0,19
|
|Euro
|8,5547
|8,5598
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,7228
|9,7715
|% -0,13
|
|Frank
|7,8719
|7,9193
|% -0,22
|
|Riyal
|1,8719
|1,8812
|% -0,37
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|6,27
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|-16,00
|
|Tam
|2.762
|2.832
|-18,63
|
|Yarım
|1.335
|1.370
|-9,02
|
|Çeyrek
|670
|685
|-4,50
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,32
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,49
|61,49
|0,27
|
Seans Raporu
14:34
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14:47EGGUB
Yüzde 6.99 oranında artışla 235.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 055, 761 adet işlem
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14:46XU100
Endeks 1, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 15, 805.00 milyon TL de
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14:46VERTU
Yüzde 9.94 oranında artışla 26.32 lira fiyatla işlem gören hissede 312, 859 adet işlem
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14:45KLMSN
Yüzde 4.50 oranında artışla 19.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 302, 553 adet işlem
-
14:44EGGUB
Yüzde 6.85 oranında artışla 235.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 420 adet işlem