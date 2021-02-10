***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTÜLİN TORA 06.12.2010 2005-2008 Finans Portföy Portföy Yöneticisi Yardımcısı 2008 ? 2010 Finans Portföy Portföy Yöneticisi 2010 - 2014 YapıKredi Portföy Alternatif Yatırım Ürünleri / Portföy Yöneticisi 2014 ? Güncel Tarih YapiKredi Portföy Özel Portföy Yönetimi Müdürü 12 İLERİ DÜZEY-TÜREVONUR BAYOL 27.07.2015 2015-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul 2012-2015 / Denizbank / Sabit Getirili Menkul Kıymetler/ Yönetmen 2010-2012 / TSKB / Sabit Getirili Menkul Kıymetler / Senior Dealer 2007-2009 / Türk Ekonomi Bankası (TEB) / Sabit Getirili Menkul Kıymetler / Dealer 11 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908836BIST