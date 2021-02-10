***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.02.2021 11:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
TÜLİN TORA 01.02.2018 2018-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Bölüm Müdürü/ 2018-2014 / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Müdür / 2014- 2010 / Alternatif YATIRIM Ürünleri/ Portföy Yöneticisi 13 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
ONUR BAYOL 27.07.2015 2015-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul 2012-2015 / Denizbank / Sabit Getirili Menkul Kıymetler/ Yönetmen 2010-2012 / TSKB / Sabit Getirili Menkul Kıymetler / Senior Dealer 2007-2009 / Türk Ekonomi Bankası (TEB) / Sabit Getirili Menkul Kıymetler / Dealer 11 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908838
BIST
14:351.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,74
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.543
14:357,0553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0133
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
14:358,5592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0118
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
14:35416,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,52
|Açılış
|: 416,72
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler14:33
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,08
|10.734.232
|% 9,96
|
|PSDTC
|37,08
|10.734.232
|% 9,96
|
|PSDTC
|37,08
|10.734.232
|% 9,96
|
|PSDTC
|37,08
|10.734.232
|% 9,96
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|ISKPL
|30,78
|75.978.486
|% -4,47
|
|SUMAS
|69,00
|137.329
|% -2,82
|
|QNBFL
|138,00
|560.152
|% -2,47
|
|BERA
|25,20
|11.189.895
|% -2,33
|
|ESEN
|36,42
|229.089.416
|% 4,72
|
|FADE
|9,79
|140.185.389
|% -0,61
|
|IHLGM
|1,44
|137.405.158
|% 0,70
|
|KFEIN
|29,00
|80.123.760
|% 7,81
|
|ISKPL
|30,78
|75.978.486
|% -4,47
|
|IHLGM
|1,44
|137.405.158
|% 0,70
|
|FADE
|9,79
|140.185.389
|% -0,61
|
|HDFGS
|4,33
|45.880.389
|% -2,04
|
|BNTAS
|5,41
|41.326.721
|% 2,08
|
|ESEN
|36,42
|229.089.416
|% 4,72
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0507
|7,0559
|% -0,18
|
|Euro
|8,5527
|8,5588
|% -0,14
|
|Sterlin
|9,7133
|9,7620
|% -0,23
|
|Frank
|7,8668
|7,9142
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8704
|1,8798
|% -0,44
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|6,13
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|-16,00
|
|Tam
|2.759
|2.828
|-21,99
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|-10,64
|
|Çeyrek
|669
|684
|-5,32
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,31
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,48
|61,48
|0,26
|
Seans Raporu
14:33
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14:47EGGUB
Yüzde 6.99 oranında artışla 235.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 055, 761 adet işlem
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14:46XU100
Endeks 1, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 15, 805.00 milyon TL de
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14:46VERTU
Yüzde 9.94 oranında artışla 26.32 lira fiyatla işlem gören hissede 312, 859 adet işlem
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14:45KLMSN
Yüzde 4.50 oranında artışla 19.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 302, 553 adet işlem
-
14:44EGGUB
Yüzde 6.85 oranında artışla 235.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 420 adet işlem