***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.02.2021 11:48
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
TÜLİN TORA 01.02.2018 2018-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Bölüm Müdürü/ 2018-2014 / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Müdür / 2014- 2010 / Alternatif YATIRIM Ürünleri/ Portföy Yöneticisi 13 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
ONUR BAYOL 27.07.2015 2015-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul 2012-2015 / Denizbank / Sabit Getirili Menkul Kıymetler/ Yönetmen 2010-2012 / TSKB / Sabit Getirili Menkul Kıymetler / Senior Dealer 2007-2009 / Türk Ekonomi Bankası (TEB) / Sabit Getirili Menkul Kıymetler / Dealer 11 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908839
BIST
14:501.544
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,38
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.542
14:507,0585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0101
|Açılış
|: 7,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
14:508,5594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0116
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
14:50417,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,65
|Açılış
|: 417,90
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler14:48
|ERBOS
|66,55
|22.976.651
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|PSDTC
|37,08
|10.734.232
|% 9,96
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|TGSAS
|36,00
|35.622.384
|% -9,59
|
|KOZAL
|138,60
|1.738.214.640
|% 0,80
|
|EKGYO
|2,62
|1.310.882.022
|% 0,77
|
|PETKM
|5,18
|693.890.313
|% -2,08
|
|KRDMD
|7,10
|683.424.750
|% 1,14
|
|GARAN
|10,15
|646.743.132
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,62
|1.310.882.022
|% 0,77
|
|GSDHO
|2,76
|621.251.903
|% 3,76
|
|PETKM
|5,18
|693.890.313
|% -2,08
|
|YKBNK
|2,94
|298.584.209
|% -0,68
|
|DOHOL
|3,48
|347.166.079
|% -1,69
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0542
|7,0578
|% -0,15
|
|Euro
|8,5529
|8,5628
|% -0,10
|
|Sterlin
|9,7338
|9,7826
|% -0,02
|
|Frank
|7,8860
|7,9335
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8750
|1,8844
|% -0,20
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|6,80
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|-16,00
|
|Tam
|2.762
|2.832
|-18,63
|
|Yarım
|1.335
|1.370
|-9,02
|
|Çeyrek
|670
|685
|-4,50
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,33
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,17
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,51
|61,51
|0,29
|