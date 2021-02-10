***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.02.2021 11:48
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ONUR BAYOL 27.07.2015 2015-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul 2012-2015 / Denizbank / Sabit Getirili Menkul Kıymetler/ Yönetmen 2010-2012 / TSKB / Sabit Getirili Menkul Kıymetler / Senior Dealer 2007-2009 / Türk Ekonomi Bankası (TEB) / Sabit Getirili Menkul Kıymetler / Dealer 11 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
TÜLİN TORA 01.02.2018 2018-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Bölüm Müdürü/ 2018-2014 / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Müdür / 2014- 2010 / Alternatif YATIRIM Ürünleri/ Portföy Yöneticisi 13 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908840
BIST
14:401.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,07
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.543
14:407,0534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0152
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
14:408,5563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0147
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
14:40416,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,40
|Açılış
|: 416,83
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler14:40
|ERBOS
|66,55
|22.971.660
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|PSDTC
|37,08
|10.734.232
|% 9,96
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|TGSAS
|36,00
|35.582.153
|% -9,59
|
|KOZAL
|139,00
|1.657.726.599
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,62
|1.294.850.340
|% 0,77
|
|PETKM
|5,19
|684.898.761
|% -1,89
|
|KRDMD
|7,12
|679.251.025
|% 1,42
|
|GARAN
|10,16
|643.255.584
|% -0,39
|
|EKGYO
|2,62
|1.294.850.340
|% 0,77
|
|GSDHO
|2,76
|620.844.962
|% 3,76
|
|PETKM
|5,19
|684.898.761
|% -1,89
|
|YKBNK
|2,94
|294.151.800
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,44
|138.258.171
|% 0,70
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0504
|7,0534
|% -0,22
|
|Euro
|8,5522
|8,5563
|% -0,17
|
|Sterlin
|9,7149
|9,7636
|% -0,21
|
|Frank
|7,8682
|7,9156
|% -0,27
|
|Riyal
|1,8713
|1,8807
|% -0,39
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|5,41
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|-16,00
|
|Tam
|2.759
|2.828
|-21,99
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|-10,64
|
|Çeyrek
|669
|684
|-5,32
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,29
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,48
|61,48
|0,26
|