***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.02.2021 11:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
FERZAN PEYK 01.01.2016 Yapı ve Kredi Bankası ? Hazine Yönetimi Yurtiçi Piyasalar Direktörü - 2013-2016 Yapı Kredi Portföy ? Emeklilik SGMK Grup Müdürü - 2016-2018 Yapı Kredi Portföy ? Yatırım Fonları Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü ? 2018 ? Güncel Tarih 17 İLERİ DÜZEY-TÜREV
EMİR TALU 01.01.2021 2021- Devam Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Alternatif Yatırım Ürünleri / Portföy Yöneticisi 2020-2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler /Portföy Yöneticisi 2018-2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler /Portföy Yönetmeni 2014-2017 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. / Yatırm Danışmanlığı / Uzman Yardımcısı 7 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908841
BIST
14:341.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,96
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.543
14:347,0554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0132
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
14:348,5598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0112
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
14:34416,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,52
|Açılış
|: 416,72
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler14:32
|ERBOS
|66,55
|22.971.460
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|PSDTC
|37,08
|10.734.232
|% 9,96
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|TGSAS
|36,00
|35.448.269
|% -9,59
|
|KOZAL
|139,70
|1.576.636.334
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,62
|1.291.585.403
|% 0,77
|
|KRDMD
|7,11
|677.131.648
|% 1,28
|
|PETKM
|5,18
|676.868.385
|% -2,08
|
|GARAN
|10,16
|640.576.556
|% -0,39
|
|EKGYO
|2,62
|1.291.585.403
|% 0,77
|
|GSDHO
|2,76
|619.959.899
|% 3,76
|
|PETKM
|5,18
|676.868.385
|% -2,08
|
|YKBNK
|2,93
|293.668.219
|% -1,01
|
|IHLGM
|1,44
|137.577.152
|% 0,70
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0512
|7,0551
|% -0,19
|
|Euro
|8,5527
|8,5594
|% -0,14
|
|Sterlin
|9,7152
|9,7639
|% -0,21
|
|Frank
|7,8666
|7,9140
|% -0,29
|
|Riyal
|1,8706
|1,8800
|% -0,43
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|5,41
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|-16,00
|
|Tam
|2.759
|2.828
|-21,99
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|-10,64
|
|Çeyrek
|669
|684
|-5,32
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,29
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,48
|61,48
|0,26
|
Seans Raporu
14:32
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14:44EGGUB
Yüzde 6.85 oranında artışla 235.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 420 adet işlem
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14:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler MGROS, KOZAA, KOZAL
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14:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 36 artarak (% 0.17 ) 1, 360
-
14:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, PSDTC, YAPRK, PSDTC, ERBOS, PSDTC, PSDTC, BEYAZ, UMPAS, VERTU
-
14:41
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, QNBFB, SERVE, TACTR