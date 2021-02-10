***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarKEREM BAYKAL 01.03.2017 2017-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Hisse Senedi Fonları / YFÖPY HİSSE SENEDİ FONLARI MÜDÜRÜ 2016 - 2017/ Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. / YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 2013-2016/ Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / HİSSE SENETLERİ FON YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI 2012-2013/Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. / HİSSE SENETLERİ FON YÖNETİMİ KIDEMLİ FON YÖNETİCİSİ 2010-2012/ Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / SGMK FON YÖNETİMİ FON YÖNETİCİSİ 10 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSISERDAR ORMAN 01.01.2012 2014-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Hisse Senedi Fonları / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü 2012-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Hisse Senedi Fonları ve Kantitatif Analiz / Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü 2009-2012 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu /Hisse Senetleri ve Karma Fonlar Bölümü/ Portföy Yönetimi Direktörü 2006-2009 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Hisse Senetleri ve Karma Fonlar Bölümü / Kıdemli Portföy Yöneticisi 18 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIGÜZİDE COŞAR CERİT 01.11.2017 2017-Devam Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü 2014-2017 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 16 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSGAYE VURAL DERAN 02.05.2019 2019-..... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 2017-2019 YK Portföy / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü 2014-2017 YK Portföy / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 2010-2014 YK Portföy / Emeklilik Fonları / Portföy Yöneticisi 15 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANShttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908866BIST