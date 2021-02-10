***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.02.2021 14:42
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
KEREM BAYKAL 01.03.2017 2017-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Hisse Senedi Fonları / YFÖPY HİSSE SENEDİ FONLARI MÜDÜRÜ 2016 - 2017/ Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. / YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 2013-2016/ Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / HİSSE SENETLERİ FON YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI 2012-2013/Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. / HİSSE SENETLERİ FON YÖNETİMİ KIDEMLİ FON YÖNETİCİSİ 2010-2012/ Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / SGMK FON YÖNETİMİ FON YÖNETİCİSİ 10 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
SERDAR ORMAN 01.01.2012 2014-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Hisse Senedi Fonları / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü 2012-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Hisse Senedi Fonları ve Kantitatif Analiz / Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü 2009-2012 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu /Hisse Senetleri ve Karma Fonlar Bölümü/ Portföy Yönetimi Direktörü 2006-2009 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Hisse Senetleri ve Karma Fonlar Bölümü / Kıdemli Portföy Yöneticisi 18 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
GÜZİDE COŞAR CERİT 01.11.2017 2017-Devam Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü 2014-2017 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 16 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANS
GAYE VURAL DERAN 02.05.2019 2019-..... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 2017-2019 YK Portföy / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü 2014-2017 YK Portföy / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 2010-2014 YK Portföy / Emeklilik Fonları / Portföy Yöneticisi 15 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANS
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908866
BIST
14:261.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,52
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.543
14:267,0503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0183
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
14:268,5511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0199
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
14:26416,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,78
|Açılış
|: 416,43
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler14:26
|ERBOS
|66,55
|22.962.809
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|PSDTC
|37,08
|10.734.232
|% 9,96
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|TGSAS
|36,00
|35.289.589
|% -9,59
|
|KOZAL
|139,90
|1.322.348.550
|% 1,75
|
|EKGYO
|2,63
|1.263.228.981
|% 1,15
|
|PETKM
|5,20
|670.519.242
|% -1,70
|
|KRDMD
|7,13
|669.850.580
|% 1,57
|
|GARAN
|10,18
|636.578.709
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,63
|1.263.228.981
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,77
|616.882.099
|% 4,14
|
|PETKM
|5,20
|670.519.242
|% -1,70
|
|YKBNK
|2,95
|286.750.132
|% -0,34
|
|KRDMD
|7,13
|669.850.580
|% 1,57
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0435
|7,0503
|% -0,26
|
|Euro
|8,5426
|8,5511
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,7155
|9,7642
|% -0,21
|
|Frank
|7,8672
|7,9146
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8703
|1,8797
|% -0,44
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|5,41
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|-16,00
|
|Tam
|2.759
|2.828
|-21,99
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|-10,64
|
|Çeyrek
|669
|684
|-5,32
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,29
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,48
|61,48
|0,26
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 33 artarak (% 0.14 ) 1, 645
-
14:36
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KOZAL, EKGYO, TRKCM
-
14:36XU100
Endeks 1, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 15, 193.00 milyon TL de
-
14:35KRGYO
Yüzde 4.24 oranında artışla 6.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 560, 023 adet işlem
-
14:31XU100
Endeks 1, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 15, 027.00 milyon TL de