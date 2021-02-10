***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarKEREM BAYKAL 01.06.2017 2017-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Hisse Senedi Fonları / YFÖPY HİSSE SENEDİ FONLARI MÜDÜRÜ 2016 - 2017/ Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. / YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 2013-2016/ Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / HİSSE SENETLERİ FON YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI 2012-2013/Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. / HİSSE SENETLERİ FON YÖNETİMİ KIDEMLİ FON YÖNETİCİSİ 2010-2012/ Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / SGMK FON YÖNETİMİ FON YÖNETİCİSİ 10 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSISERDAR ORMAN 01.01.2012 2014-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Hisse Senedi Fonları / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü 2012-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Hisse Senedi Fonları ve Kantitatif Analiz / Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü 2009-2012 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu /Hisse Senetleri ve Karma Fonlar Bölümü/ Portföy Yönetimi Direktörü 2006-2009 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Hisse Senetleri ve Karma Fonlar Bölümü / Kıdemli Portföy Yöneticisi 18 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSITÜLİN TORA 01.02.2018 2018-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Bölüm Müdürü/ 2018-2014 / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Müdür / 2014- 2010 / Alternatif YATIRIM Ürünleri/ Portföy Yöneticisi 13 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIONUR BAYOL 27.07.2015 2015-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul 2012-2015 / Denizbank / Sabit Getirili Menkul Kıymetler/ Yönetmen 2010-2012 / TSKB / Sabit Getirili Menkul Kıymetler / Senior Dealer 2007-2009 / Türk Ekonomi Bankası (TEB) / Sabit Getirili Menkul Kıymetler / Dealer 11 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908867BIST