***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.02.2021 14:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
KEREM BAYKAL 01.06.2017 2017-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Hisse Senedi Fonları / YFÖPY HİSSE SENEDİ FONLARI MÜDÜRÜ 2016 - 2017/ Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. / YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 2013-2016/ Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / HİSSE SENETLERİ FON YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI 2012-2013/Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. / HİSSE SENETLERİ FON YÖNETİMİ KIDEMLİ FON YÖNETİCİSİ 2010-2012/ Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / SGMK FON YÖNETİMİ FON YÖNETİCİSİ 10 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
SERDAR ORMAN 01.01.2012 2014-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Hisse Senedi Fonları / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü 2012-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Hisse Senedi Fonları ve Kantitatif Analiz / Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü 2009-2012 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu /Hisse Senetleri ve Karma Fonlar Bölümü/ Portföy Yönetimi Direktörü 2006-2009 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Hisse Senetleri ve Karma Fonlar Bölümü / Kıdemli Portföy Yöneticisi 18 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
TÜLİN TORA 01.02.2018 2018-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Bölüm Müdürü/ 2018-2014 / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Müdür / 2014- 2010 / Alternatif YATIRIM Ürünleri/ Portföy Yöneticisi 13 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
ONUR BAYOL 27.07.2015 2015-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul 2012-2015 / Denizbank / Sabit Getirili Menkul Kıymetler/ Yönetmen 2010-2012 / TSKB / Sabit Getirili Menkul Kıymetler / Senior Dealer 2007-2009 / Türk Ekonomi Bankası (TEB) / Sabit Getirili Menkul Kıymetler / Dealer 11 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908867
BIST
14:371.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.543
14:377,0562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0124
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
14:378,5602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0108
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
14:37416,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,53
|Açılış
|: 416,70
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler14:35
|ERBOS
|66,55
|22.971.460
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|PSDTC
|37,08
|10.734.232
|% 9,96
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|TGSAS
|36,00
|35.448.269
|% -9,59
|
|KOZAL
|139,70
|1.576.636.334
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,62
|1.291.585.403
|% 0,77
|
|KRDMD
|7,11
|677.131.648
|% 1,28
|
|PETKM
|5,18
|676.868.385
|% -2,08
|
|GARAN
|10,16
|640.576.556
|% -0,39
|
|EKGYO
|2,62
|1.291.585.403
|% 0,77
|
|GSDHO
|2,76
|619.959.899
|% 3,76
|
|PETKM
|5,18
|676.868.385
|% -2,08
|
|YKBNK
|2,93
|293.668.219
|% -1,01
|
|IHLGM
|1,44
|137.577.152
|% 0,70
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0514
|7,0553
|% -0,19
|
|Euro
|8,5526
|8,5592
|% -0,14
|
|Sterlin
|9,7162
|9,7649
|% -0,20
|
|Frank
|7,8683
|7,9157
|% -0,26
|
|Riyal
|1,8710
|1,8804
|% -0,41
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|5,05
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|-16,00
|
|Tam
|2.759
|2.828
|-21,99
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|-10,64
|
|Çeyrek
|669
|684
|-5,32
|
|Gümüş.Ons
|27,25
|27,29
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,52
|61,52
|0,30
|