***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.02.2021 14:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
KEREM BAYKAL 01.03.2017 2017-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Hisse Senedi Fonları / YFÖPY HİSSE SENEDİ FONLARI MÜDÜRÜ 2016 - 2017/ Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. / YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 2013-2016/ Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / HİSSE SENETLERİ FON YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI 2012-2013/Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. / HİSSE SENETLERİ FON YÖNETİMİ KIDEMLİ FON YÖNETİCİSİ 2010-2012/ Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / SGMK FON YÖNETİMİ FON YÖNETİCİSİ 10 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
TÜLİN TORA 01.02.2018 2018-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Bölüm Müdürü/ 2018-2014 / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Müdür / 2014- 2010 / Alternatif YATIRIM Ürünleri/ Portföy Yöneticisi 13 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
ONUR BAYOL 27.07.2015 2015-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul 2012-2015 / Denizbank / Sabit Getirili Menkul Kıymetler/ Yönetmen 2010-2012 / TSKB / Sabit Getirili Menkul Kıymetler / Senior Dealer 2007-2009 / Türk Ekonomi Bankası (TEB) / Sabit Getirili Menkul Kıymetler / Dealer 11 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
SERDAR ORMAN 01.01.2012 2014-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Hisse Senedi Fonları / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü 2012-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Hisse Senedi Fonları ve Kantitatif Analiz / Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü 2009-2012 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu /Hisse Senetleri ve Karma Fonlar Bölümü/ Portföy Yönetimi Direktörü 2006-2009 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Hisse Senetleri ve Karma Fonlar Bölümü / Kıdemli Portföy Yöneticisi 18 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908868
BIST
14:391.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,64
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.543
14:397,0542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0144
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
14:398,5575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0135
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
14:39416,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,40
|Açılış
|: 416,83
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler14:37
|ERBOS
|66,55
|22.971.660
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|PSDTC
|37,08
|10.734.232
|% 9,96
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|TGSAS
|36,00
|35.485.853
|% -9,59
|
|KOZAL
|139,50
|1.638.173.219
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,63
|1.294.497.474
|% 1,15
|
|PETKM
|5,19
|681.183.905
|% -1,89
|
|KRDMD
|7,12
|678.811.638
|% 1,42
|
|GARAN
|10,16
|641.898.461
|% -0,39
|
|EKGYO
|2,63
|1.294.497.474
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,76
|620.307.021
|% 3,76
|
|PETKM
|5,19
|681.183.905
|% -1,89
|
|YKBNK
|2,93
|294.008.255
|% -1,01
|
|IHLGM
|1,43
|138.048.327
|% 0,00
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0512
|7,0562
|% -0,18
|
|Euro
|8,5553
|8,5602
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,7148
|9,7636
|% -0,21
|
|Frank
|7,8671
|7,9145
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8711
|1,8805
|% -0,40
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|6,13
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|-16,00
|
|Tam
|2.759
|2.828
|-21,99
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|-10,64
|
|Çeyrek
|669
|684
|-5,32
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,31
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,48
|61,48
|0,26
|
Seans Raporu
14:37
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