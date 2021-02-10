***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.02.2021 14:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Güzide Coşar CERİT 01.11.2017 2014-..... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler /YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 2011-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yöneticisi 2007-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yönetici Yardımcısı 12 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
SERDAR ORMAN 01.01.2012 2014-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Hisse Senedi Fonları / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü 2012-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Hisse Senedi Fonları ve Kantitatif Analiz / Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü 2009-2012 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu /Hisse Senetleri ve Karma Fonlar Bölümü/ Portföy Yönetimi Direktörü 2006-2009 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Hisse Senetleri ve Karma Fonlar Bölümü / Kıdemli Portföy Yöneticisi 18 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
KEREM BAYKAL 01.06.2017 2017-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Hisse Senedi Fonları / YFÖPY HİSSE SENEDİ FONLARI MÜDÜRÜ 2016 - 2017/ Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. / YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 2013-2016/ Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / HİSSE SENETLERİ FON YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI 2012-2013/Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. / HİSSE SENETLERİ FON YÖNETİMİ KIDEMLİ FON YÖNETİCİSİ 2010-2012/ Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / SGMK FON YÖNETİMİ FON YÖNETİCİSİ 10 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
GAYE VURAL DERAN 02.05.2019 2019-..... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 2017-2019 YK Portföy / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü 2014-2017 YK Portföy / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 2010-2014 YK Portföy / Emeklilik Fonları / Portföy Yöneticisi 15 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANS
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908869
BIST
14:571.544
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,05
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.542
14:577,0626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0060
|Açılış
|: 7,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
14:578,5604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0106
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
14:57417,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,46
|Açılış
|: 417,70
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler14:55
|ERBOS
|66,55
|22.987.432
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|PSDTC
|37,08
|10.734.232
|% 9,96
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|TGSAS
|36,00
|35.726.629
|% -9,59
|
|KOZAL
|138,20
|1.826.538.845
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,62
|1.315.793.112
|% 0,77
|
|PETKM
|5,17
|723.363.334
|% -2,27
|
|KRDMD
|7,11
|690.272.297
|% 1,28
|
|GARAN
|10,15
|655.425.335
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,62
|1.315.793.112
|% 0,77
|
|GSDHO
|2,75
|630.346.606
|% 3,38
|
|PETKM
|5,17
|723.363.334
|% -2,27
|
|DOHOL
|3,49
|391.454.199
|% -1,41
|
|YKBNK
|2,93
|313.262.550
|% -1,01
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0564
|7,0633
|% -0,07
|
|Euro
|8,5543
|8,5625
|% -0,10
|
|Sterlin
|9,7314
|9,7802
|% -0,04
|
|Frank
|7,8867
|7,9342
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8748
|1,8842
|% -0,21
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|4,10
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,71
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|-16,00
|
|Tam
|2.767
|2.837
|-13,18
|
|Yarım
|1.337
|1.372
|-6,38
|
|Çeyrek
|671
|686
|-3,19
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,19
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|0,01
|
|B. Petrol
|61,45
|61,45
|0,23
|