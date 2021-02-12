***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarFerzan Peyk 01.01.2016 Yapı ve Kredi Bankası Hazine Yönetimi Yurtiçi Piyasalar Direktörü - 2013-2016 Yapı Kredi Portföy Emeklilik SGMK Grup Müdürü - 2016-2018 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü 2018 Güncel Tarih 18 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev AraçlarBaşar Eraksoy 15.05.2015 Yapı Kredi Portföy ? Araştırma Analisti - 02.04.2012-15.05.2015 Yapı Kredi Portföy ? Alternatif Yatırım Ürünleri Portföy Yöneticisi - 15.05.2015-Günümüze 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909284BIST