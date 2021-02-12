***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.02.2021 11:26
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ferzan Peyk 01.01.2016 Yapı ve Kredi Bankası Hazine Yönetimi Yurtiçi Piyasalar Direktörü - 2013-2016 Yapı Kredi Portföy Emeklilik SGMK Grup Müdürü - 2016-2018 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü 2018 Güncel Tarih 18 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar
Başar Eraksoy 15.05.2015 Yapı Kredi Portföy ? Araştırma Analisti - 02.04.2012-15.05.2015 Yapı Kredi Portföy ? Alternatif Yatırım Ürünleri Portföy Yöneticisi - 15.05.2015-Günümüze 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909284
BIST
11:331.529
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -16,56
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
11:337,0344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0086
|Açılış
|: 7,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0167
11:338,5193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0182
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,5052
11:33410,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,40
|Açılış
|: 410,08
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
409,36
BIST En Aktif Hisseler11:31
|DARDL
|34,98
|1.446.703
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|23.332.143
|% 9,99
|
|GEDIK
|26,02
|36.769.284
|% 9,97
|
|INVEO
|164,80
|48.859.139
|% 9,94
|
|DENGE
|9,40
|2.017.635
|% 9,81
|
|EKIZ
|11,79
|147.623
|% -10,00
|
|SEKUR
|38,70
|1.603.341
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|56.950.768
|% -9,98
|
|AYCES
|86,40
|3.722.763
|% -6,54
|
|ARTI
|7,01
|155.881
|% -6,28
|
|KOZAL
|135,50
|458.565.742
|% -0,88
|
|SASA
|33,00
|415.285.677
|% 5,43
|
|DOHOL
|3,58
|344.999.659
|% -2,45
|
|KOZAA
|18,07
|337.172.091
|% 0,44
|
|ESEN
|42,38
|311.989.273
|% 0,76
|
|DOHOL
|3,58
|344.999.659
|% -2,45
|
|EKGYO
|2,55
|234.967.022
|% -0,39
|
|TSKB
|1,75
|133.653.703
|% -1,13
|
|SKBNK
|1,42
|104.051.066
|% -1,39
|
|IHLGM
|1,38
|97.926.603
|% -2,82
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0332
|7,0357
|% 0,14
|
|Euro
|8,5143
|8,5190
|% -0,22
|
|Sterlin
|9,6702
|9,7187
|% -0,07
|
|Frank
|7,8581
|7,9055
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8689
|1,8783
|% 0,09
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|-12,92
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|26,88
|26,93
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,02
|
|B. Petrol
|60,63
|60,63
|-0,51
|