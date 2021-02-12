***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.02.2021 11:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Emir TALU 01.01.2021 2021- Devam Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Alternatif Yatırım Ürünleri / Portföy Yöneticisi 2020-2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler /Portföy Yöneticisi 2018-2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler /Portföy Yönetmeni 2014-2017 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. / Yatırm Danışmanlığı / Uzman Yardımcısı 7 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ferzan PEYK 01.01.2016 2013-2016 Yapı ve Kredi Bankası / Hazine Yönetimi Yurtiçi Piyasalar Direktörü - 2016-2018 Yapı Kredi Portföy Emeklilik SGMK Grup Müdürü - 2018-devam.. Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü 17 SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909285
BIST
11:111.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -9,06
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.532
11:117,0279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 7,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0167
11:118,5133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0242
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,5052
11:11410,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,18
|Açılış
|: 410,26
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
410,23
BIST En Aktif Hisseler11:09
|KRGYO
|7,60
|22.574.058
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|28.709.979
|% 9,98
|
|GEDIK
|26,02
|33.978.639
|% 9,97
|
|INVEO
|164,80
|44.416.955
|% 9,94
|
|IDGYO
|10,41
|5.686.181
|% 9,93
|
|EKIZ
|11,79
|147.623
|% -10,00
|
|SEKUR
|38,70
|1.603.341
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,56
|42.953.778
|% -8,37
|
|ARTI
|7,01
|155.881
|% -6,28
|
|TACTR
|30,00
|228.000
|% -6,25
|
|KOZAL
|136,80
|354.057.750
|% 0,07
|
|SASA
|32,36
|281.109.948
|% 3,39
|
|ESEN
|42,76
|266.701.885
|% 1,66
|
|SISE
|7,65
|201.726.594
|% -1,42
|
|ODAS
|4,02
|194.736.996
|% -2,66
|
|EKGYO
|2,56
|181.978.298
|% 0,00
|
|ODAS
|4,02
|194.736.996
|% -2,66
|
|SKBNK
|1,42
|64.229.649
|% -1,39
|
|TSKB
|1,76
|78.007.538
|% -0,56
|
|IHLGM
|1,37
|59.550.833
|% -3,52
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0232
|7,0272
|% 0,02
|
|Euro
|8,5038
|8,5113
|% -0,31
|
|Sterlin
|9,6730
|9,7215
|% -0,04
|
|Frank
|7,8660
|7,9133
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8697
|1,8791
|% 0,13
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-10,54
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,97
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,01
|
|B. Petrol
|60,76
|60,76
|-0,38
|
Seans Raporu
11:09
daha fazla
-
11:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 58 kaybederek (% -0.65 ) 1, 630
-
11:23
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, DOHOL
-
11:23XU100
Endeks 1, 537 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 56 altında . İşlem hacmi 6, 011.00 milyon TL de
-
11:23IZMDC
Yüzde -5.62 oranında düşüşle 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 123, 020 adet işlem
-
11:22DAGHL
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 16.52 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 395 adet işlem