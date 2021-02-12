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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.02.2021 15:37



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İSMİ DURMUŞ 26.05.2010 22 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI,SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Kerem BAYKAL 01.03.2017 2017-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Hisse Senedi Fonları / YFÖPY HİSSE SENEDİ FONLARI MÜDÜRÜ 2016 - 2017/ Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. / YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 2013-2016/ Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / HİSSE SENETLERİ FON YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI 2012-2013/Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. / HİSSE SENETLERİ FON YÖNETİMİ KIDEMLİ FON YÖNETİCİSİ 2010-2012/ Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / SGMK FON YÖNETİMİ FON YÖNETİCİSİ 13 Düzey 3 (13.01.2012-205581) Türev Araçlar(26.04.2013-302714)
Fazlı TAŞKENT 01.01.2014 2018-..... / YK Portföy /Alternatif Yatırım Ürünleri / Alternatif Yatırım Ürünleri Bölüm Müdürü, 2015-2018 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Özel Portföy Yönetimi Müdür 2013-2014 / YK Portföy / özel Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yöneticisi 15 Düzey 3 (05.04.2013-212273) Türev Araçlar(03.03.2015-303994
Güzide COŞAR CERİT 01.11.2017 2014-..... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler /YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 2011-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yöneticisi 2007-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yönetici Yardımcısı 16 Düzey 3 (27.05.2008-202632) Türev Araçlar(04.10.2012-302536)

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
YAPI KREDİ PLAZA D BLOK LEVENT 34330 İSTANBUL 0212 339 65 25 0212 339 57 55 yf@yapikredi.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ FON MÜDÜRÜ 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
DİDEM ÇANKAYA URAL BÖLÜM MÜDÜRÜ 0212 3854848 info@ykportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909330


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Tam 2.718 2.787 -40,59  
Yarım 1.314 1.348 -19,63  
Çeyrek 659 674 -9,82  
Gümüş.Ons 27,07 27,10 0,07  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,01  
B. Petrol 61,09 61,09 -0,05  
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