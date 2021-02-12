***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.02.2021 15:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,0068 2,50 0,0068 2,50 20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909331
BIST
16:581.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -6,23
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
16:587,0383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0125
|Açılış
|: 7,0330
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0087
16:588,5099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0276
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4862
16:58410,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,98
|Açılış
|: 410,49
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler16:58
|AVGYO
|5,39
|19.802.626
|% 10,00
|
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|92.729.674
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|25.688.819
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|46.672.962
|% 9,98
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|136.927.893
|% -9,98
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|KOZAL
|142,00
|2.143.244.277
|% 3,88
|
|SASA
|33,78
|1.360.528.320
|% 7,92
|
|GARAN
|10,01
|1.275.326.897
|% 0,70
|
|ESEN
|41,36
|732.023.326
|% -1,66
|
|SISE
|7,66
|681.594.037
|% -1,29
|
|EKGYO
|2,53
|619.462.586
|% -1,17
|
|TSKB
|1,75
|287.501.606
|% -1,13
|
|DOHOL
|3,61
|576.085.347
|% -1,63
|
|GARAN
|10,01
|1.275.326.897
|% 0,70
|
|ODAS
|4,06
|476.501.562
|% -1,69
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0347
|7,0383
|% 0,18
|
|Euro
|8,5034
|8,5099
|% -0,32
|
|Sterlin
|9,6781
|9,7266
|% 0,01
|
|Frank
|7,8411
|7,8883
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8699
|1,8793
|% 0,14
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-8,41
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-43,00
|
|Tam
|2.718
|2.787
|-40,59
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|-19,63
|
|Çeyrek
|659
|674
|-9,82
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,09
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|0,01
|
|B. Petrol
|61,13
|61,13
|-0,01
|
Seans Raporu
16:58
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17:09CELHA
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