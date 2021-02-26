***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2021 09:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
BIST Borçlanma Piyasası Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, her ayın onbeşinci gününden (tatil olması durumunda ertesi işgünü) 1 iş günü öncesi saat 14:00 (yarım günlerde 10:30)) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları her ayın onbeşinci günü (tatil olması durumunda ertesi işgünü) yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden ertesi iş günü, her ayın son işgünü 1 işgünü öncesi (yılsonunda ise son iş gününden 2 işgünü öncesi) saat 14:00( yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları ise o ayın son iş günü (yılsonunda ise sonişgününden 1 iş günü öncesi) yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden işgünü, her ayın onbeşinci işgünüden 1 iş günü öncesi saat 14:00(yarım günlerde 10:30) sonra ve son işgününden 1 iş günü öncesi saat 14:00 (yarım günlerde 10:30) sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş sayılır ve bir sonraki yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Kurucu ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. merkez ve tüm şubeleri 20000 Katılma payı alımındaki tutarlar nemalandırılmayacaktır. Fona sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir.Yatırımcıların Fon pay alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Fona katılma ve fondan ayrılma için başka şart yoktur. Detaylı bilgiye izahnamenin VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları maddesinden ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913188
BIST
12:351.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -11,23
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.478
En Düşük
1.443
12:357,3461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0066
|Açılış
|: 7,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
12:358,9179
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0385
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
12:35416,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,27
|Açılış
|: 416,27
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler12:35
|CASA
|236,80
|3.807.744
|% 9,99
|
|MZHLD
|43,98
|851.805
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,85
|33.713
|% 9,47
|
|BALAT
|11,19
|1.161.399
|% 8,75
|
|PAMEL
|25,80
|409.678
|% 8,59
|
|BASCM
|12,60
|251.458
|% -10,00
|
|INVEO
|119,70
|3.197.666
|% -10,00
|
|SNKRN
|22,50
|6.795
|% -10,00
|
|QNBFL
|112,50
|89.775
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|245.209
|% -9,99
|
|KOZAL
|129,60
|893.456.187
|% 1,09
|
|THYAO
|13,24
|864.679.838
|% -1,12
|
|GARAN
|8,89
|593.694.496
|% -2,09
|
|SASA
|41,00
|529.043.234
|% -1,68
|
|PETKM
|5,18
|501.733.539
|% -1,89
|
|TSKB
|1,70
|255.989.627
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,26
|283.542.907
|% -2,16
|
|KARSN
|4,09
|398.095.582
|% -3,31
|
|PETKM
|5,18
|501.733.539
|% -1,89
|
|SKBNK
|1,33
|122.821.743
|% -2,21
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3442
|7,3461
|% -0,09
|
|Euro
|8,9126
|8,9179
|% -0,43
|
|Sterlin
|10,2002
|10,2513
|% -0,67
|
|Frank
|8,0876
|8,1363
|% 0,07
|
|Riyal
|1,9489
|1,9587
|% -0,30
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-4,78
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|10,00
|
|Tam
|2.758
|2.828
|13,16
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|6,36
|
|Çeyrek
|669
|684
|3,18
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,98
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,14
|
|B. Petrol
|65,40
|65,40
|-0,72
|