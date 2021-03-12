***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.03.2021 15:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖYk Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ FON MÜDÜRÜ 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
0212 3854848 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917876
BIST
15:171.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,86
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.561
En Düşük
1.552
15:177,5964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,1205
|Açılış
|: 7,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
15:179,0655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0890
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
15:17416,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,07
|Açılış
|: 416,49
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler15:15
|TRILC
|17,71
|10.036.912
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|VAKKO
|14,24
|44.200.658
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|2.923.144
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|6.031.078
|% 9,91
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|ULUSE
|59,00
|2.548.210
|% -6,35
|
|KENT
|355,00
|1.582.025
|% -6,16
|
|BURCE
|27,24
|38.727.323
|% -5,87
|
|POLTK
|340,00
|13.533.330
|% -5,56
|
|SASA
|45,24
|861.370.426
|% 0,76
|
|GARAN
|8,99
|701.335.051
|% 0,33
|
|TCELL
|16,71
|476.140.294
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,32
|473.182.705
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,52
|412.568.277
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,32
|473.182.705
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,75
|271.044.652
|% 1,10
|
|IHLAS
|0,92
|77.240.950
|% 2,22
|
|GARAN
|8,99
|701.335.051
|% 0,33
|
|USAK
|2,64
|157.930.564
|% 4,35
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5965
|7,6000
|% 1,66
|
|Euro
|9,0636
|9,0695
|% 1,04
|
|Sterlin
|10,5246
|10,5774
|% 0,91
|
|Frank
|8,1255
|8,1745
|% 0,83
|
|Riyal
|2,0186
|2,0287
|% 1,56
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-17,81
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,79
|
|Cumhuriyet
|2.755
|2.797
|-22,00
|
|Tam
|2.744
|2.813
|-10,19
|
|Yarım
|1.326
|1.361
|-4,92
|
|Çeyrek
|665
|680
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,59
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,41
|69,41
|-0,22
|
Seans Raporu
15:15
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15:29LUKSK
Yüzde 9.91 oranında artışla 51.35 lira fiyatla işlem gören hissede 117, 989 adet işlem
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15:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 01 artarak (% 0.15 ) 1, 365
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15:27
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