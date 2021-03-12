***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.03.2021 15:29
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ FON MÜDÜRÜ 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
212 385 48 48 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917877
BIST
15:161.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,41
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.561
En Düşük
1.552
15:167,5992
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,1233
|Açılış
|: 7,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
15:169,0681
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0916
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
15:16416,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,75
|Açılış
|: 416,17
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler15:16
|TRILC
|17,71
|10.036.912
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|VAKKO
|14,24
|44.200.658
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|2.923.144
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|6.031.078
|% 9,91
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|ULUSE
|59,00
|2.548.210
|% -6,35
|
|KENT
|355,00
|1.582.025
|% -6,16
|
|BURCE
|27,24
|38.727.323
|% -5,87
|
|POLTK
|340,00
|13.533.330
|% -5,56
|
|SASA
|45,24
|861.370.426
|% 0,76
|
|GARAN
|8,99
|701.335.051
|% 0,33
|
|TCELL
|16,71
|476.140.294
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,32
|473.182.705
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,52
|412.568.277
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,32
|473.182.705
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,75
|271.044.652
|% 1,10
|
|IHLAS
|0,92
|77.240.950
|% 2,22
|
|GARAN
|8,99
|701.335.051
|% 0,33
|
|USAK
|2,64
|157.930.564
|% 4,35
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5958
|7,5992
|% 1,65
|
|Euro
|9,0621
|9,0681
|% 1,02
|
|Sterlin
|10,5274
|10,5802
|% 0,93
|
|Frank
|8,1270
|8,1760
|% 0,84
|
|Riyal
|2,0190
|2,0292
|% 1,59
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-18,86
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,78
|
|Cumhuriyet
|2.755
|2.797
|-22,00
|
|Tam
|2.743
|2.815
|-8,84
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-4,27
|
|Çeyrek
|665
|681
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,53
|69,53
|-0,10
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
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15:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, TCELL, HALKB
-
15:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 01 artarak (% 0.15 ) 1, 365
-
15:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKKO, UMPAS, MERIT, TRILC, LUKSK, KAPLM
-
15:27
AVHOL, KAPLM, CASA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:27
CRDFA, KONTR, ULUSE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında