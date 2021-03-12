***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.03.2021 15:31
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ FON MÜDÜRÜ 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
0212 3854848 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917886
BIST
15:261.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,83
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.561
En Düşük
1.552
15:267,5963
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,1204
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
15:269,0642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0877
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
15:26415,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,53
|Açılış
|: 415,95
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler15:26
|TRILC
|17,71
|10.042.349
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|VAKKO
|14,24
|44.808.951
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|2.923.170
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|6.032.105
|% 9,91
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|ULUSE
|58,80
|2.571.068
|% -6,67
|
|KENT
|355,00
|1.582.025
|% -6,16
|
|MARTI
|2,55
|51.519.996
|% -5,90
|
|GLRYH
|10,70
|13.154.171
|% -5,73
|
|SASA
|45,12
|895.405.797
|% 0,49
|
|GARAN
|8,97
|725.486.016
|% 0,11
|
|EKGYO
|2,32
|512.627.826
|% 0,00
|
|TCELL
|16,69
|482.013.496
|% 0,85
|
|KRDMD
|7,54
|434.146.188
|% 0,80
|
|EKGYO
|2,32
|512.627.826
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,75
|277.048.495
|% 1,10
|
|IHLAS
|0,92
|77.929.374
|% 2,22
|
|GARAN
|8,97
|725.486.016
|% 0,11
|
|USAK
|2,64
|162.418.302
|% 4,35
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5898
|7,5963
|% 1,61
|
|Euro
|9,0556
|9,0642
|% 0,98
|
|Sterlin
|10,5121
|10,5648
|% 0,79
|
|Frank
|8,1179
|8,1668
|% 0,73
|
|Riyal
|2,0158
|2,0259
|% 1,42
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-18,86
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,78
|
|Cumhuriyet
|2.755
|2.797
|-22,00
|
|Tam
|2.743
|2.815
|-8,84
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-4,27
|
|Çeyrek
|665
|681
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,53
|69,53
|-0,10
|