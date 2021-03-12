***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.03.2021 15:32
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ FON MÜDÜRÜ 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
212 385 48 48 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917887
BIST
15:381.553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,37
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.561
En Düşük
1.549
15:387,5585
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0826
|Açılış
|: 7,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
15:389,0227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0462
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
15:38416,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,75
|Açılış
|: 416,17
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler15:38
|TRILC
|17,71
|10.068.649
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|VAKKO
|14,24
|44.845.377
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|2.923.613
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|6.037.445
|% 9,91
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|ULUSE
|58,60
|2.597.748
|% -6,98
|
|BURCE
|27,06
|40.651.501
|% -6,50
|
|KENT
|355,00
|1.582.025
|% -6,16
|
|GLRYH
|10,66
|13.572.713
|% -6,08
|
|SASA
|44,90
|923.853.460
|% 0,00
|
|GARAN
|8,93
|792.574.444
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,32
|539.117.372
|% 0,00
|
|TCELL
|16,57
|503.329.000
|% 0,12
|
|KRDMD
|7,50
|452.278.441
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,32
|539.117.372
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,73
|292.970.449
|% 0,37
|
|GARAN
|8,93
|792.574.444
|% -0,33
|
|IHLAS
|0,91
|78.500.076
|% 1,11
|
|USAK
|2,60
|169.951.997
|% 2,77
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5548
|7,5585
|% 1,10
|
|Euro
|9,0170
|9,0227
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,5156
|10,5684
|% 0,82
|
|Frank
|8,1259
|8,1748
|% 0,83
|
|Riyal
|2,0174
|2,0275
|% 1,50
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-19,15
|
|Altın Gr.
|416
|416
|2,07
|
|Cumhuriyet
|2.755
|2.797
|-22,00
|
|Tam
|2.746
|2.817
|-6,59
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-3,18
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,59
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,58
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,48
|69,48
|-0,15
|