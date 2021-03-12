***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.03.2021 15:34
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ FON MÜDÜRÜ 0212 339 65 25 fonhizmet@yapikredi.com.tr
212 385 48 48 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917893
BIST
15:591.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,11
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.562
En Düşük
1.549
15:597,5785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1026
|Açılış
|: 7,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
15:599,0504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0739
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
15:59414,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,31
|Açılış
|: 414,73
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler15:59
|TRILC
|17,71
|10.106.052
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|VAKKO
|14,24
|45.422.026
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|2.969.723
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|6.045.096
|% 9,91
|
|ULUSE
|58,45
|2.798.036
|% -7,22
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|BURCE
|27,02
|41.609.979
|% -6,63
|
|KENT
|355,00
|1.582.025
|% -6,16
|
|GLRYH
|10,75
|13.633.307
|% -5,29
|
|GARAN
|8,99
|1.141.442.444
|% 0,33
|
|SASA
|45,16
|959.801.061
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,31
|588.366.654
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,58
|575.830.729
|% 1,34
|
|TCELL
|16,65
|527.023.119
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,31
|588.366.654
|% -0,43
|
|GARAN
|8,99
|1.141.442.444
|% 0,33
|
|YKBNK
|2,75
|343.727.041
|% 1,10
|
|IHLAS
|0,92
|82.226.121
|% 2,22
|
|KRDMD
|7,58
|575.830.729
|% 1,34
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5766
|7,5785
|% 1,37
|
|Euro
|9,0432
|9,0504
|% 0,82
|
|Sterlin
|10,4739
|10,5264
|% 0,42
|
|Frank
|8,0991
|8,1479
|% 0,50
|
|Riyal
|2,0090
|2,0191
|% 1,08
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-22,78
|
|Altın Gr.
|415
|415
|0,25
|
|Cumhuriyet
|2.755
|2.797
|-22,00
|
|Tam
|2.745
|2.816
|-7,43
|
|Yarım
|1.327
|1.362
|-3,59
|
|Çeyrek
|665
|681
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,54
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,39
|69,39
|-0,24
|