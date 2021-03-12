***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.03.2021 15:35
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ FON MÜDÜRÜ 0212 339 65 25 fonhizmet@yapikredi.com.tr
0212 3854848 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917897
BIST
15:401.554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,50
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.561
En Düşük
1.549
15:407,5596
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0837
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
15:409,0269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0504
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
15:40416,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,60
|Açılış
|: 416,08
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler15:40
|TRILC
|17,71
|10.069.853
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|VAKKO
|14,24
|45.166.033
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|2.932.507
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|6.037.445
|% 9,91
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|ULUSE
|58,60
|2.614.038
|% -6,98
|
|BURCE
|27,10
|41.029.033
|% -6,36
|
|KENT
|355,00
|1.582.025
|% -6,16
|
|GLRYH
|10,69
|13.579.883
|% -5,81
|
|SASA
|45,22
|937.236.334
|% 0,71
|
|GARAN
|8,95
|836.768.945
|% -0,11
|
|EKGYO
|2,31
|551.562.046
|% -0,43
|
|TCELL
|16,62
|512.173.583
|% 0,42
|
|KRDMD
|7,51
|464.644.812
|% 0,40
|
|EKGYO
|2,31
|551.562.046
|% -0,43
|
|YKBNK
|2,74
|298.027.769
|% 0,74
|
|GARAN
|8,95
|836.768.945
|% -0,11
|
|IHLAS
|0,91
|78.624.767
|% 1,11
|
|USAK
|2,62
|183.218.634
|% 3,56
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5555
|7,5596
|% 1,12
|
|Euro
|9,0196
|9,0269
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,5189
|10,5717
|% 0,85
|
|Frank
|8,1327
|8,1817
|% 0,91
|
|Riyal
|2,0185
|2,0286
|% 1,56
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-19,15
|
|Altın Gr.
|416
|416
|2,07
|
|Cumhuriyet
|2.755
|2.797
|-22,00
|
|Tam
|2.746
|2.817
|-6,59
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-3,18
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,59
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,58
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,48
|69,48
|-0,15
|