***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.03.2021 15:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ FON MÜDÜRÜ 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
212 385 48 48 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917905
BIST
15:301.554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,21
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.561
En Düşük
1.552
15:307,5759
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1000
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
15:309,0433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0668
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
15:30416,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,08
|Açılış
|: 416,50
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler15:30
|TRILC
|17,71
|10.042.739
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|VAKKO
|14,24
|44.819.873
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|2.923.483
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|6.033.645
|% 9,91
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|ULUSE
|58,60
|2.590.774
|% -6,98
|
|GLRYH
|10,60
|13.302.970
|% -6,61
|
|KENT
|355,00
|1.582.025
|% -6,16
|
|BURCE
|27,30
|40.198.419
|% -5,67
|
|SASA
|45,24
|903.344.135
|% 0,76
|
|GARAN
|8,98
|730.757.615
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,33
|513.071.410
|% 0,43
|
|TCELL
|16,69
|484.720.418
|% 0,85
|
|KRDMD
|7,53
|435.180.615
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,33
|513.071.410
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,75
|277.768.830
|% 1,10
|
|IHLAS
|0,91
|78.034.802
|% 1,11
|
|GARAN
|8,98
|730.757.615
|% 0,22
|
|USAK
|2,64
|162.875.482
|% 4,35
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5702
|7,5759
|% 1,34
|
|Euro
|9,0369
|9,0433
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,5101
|10,5628
|% 0,77
|
|Frank
|8,1194
|8,1684
|% 0,75
|
|Riyal
|2,0159
|2,0260
|% 1,43
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-19,15
|
|Altın Gr.
|416
|416
|2,07
|
|Cumhuriyet
|2.755
|2.797
|-22,00
|
|Tam
|2.746
|2.817
|-6,59
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-3,18
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,59
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,58
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,48
|69,48
|-0,15
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:45TKURU
Yüzde -5.22 oranında düşüşle 261.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 071 adet işlem
-
15:44YAPRK
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 124.90 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 821 adet işlem
-
15:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, TCELL, KRDMD
-
15:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 53 artarak (% 0.11 ) 1, 364
-
15:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, MERIT, LUKSK, TRILC, VAKKO, UMPAS