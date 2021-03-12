***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.03.2021 15:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ FON MÜDÜRÜ 0212 3396525 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
212 385 48 48 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917907
BIST
15:311.553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,60
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.561
En Düşük
1.552
15:317,5695
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0936
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
15:319,0380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0615
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
15:31416,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,87
|Açılış
|: 416,29
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler15:29
|TRILC
|17,71
|10.042.739
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|VAKKO
|14,24
|44.819.873
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|2.923.483
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|6.033.645
|% 9,91
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|ULUSE
|58,60
|2.590.774
|% -6,98
|
|GLRYH
|10,60
|13.302.970
|% -6,61
|
|KENT
|355,00
|1.582.025
|% -6,16
|
|BURCE
|27,30
|40.198.419
|% -5,67
|
|SASA
|45,24
|903.344.135
|% 0,76
|
|GARAN
|8,98
|730.757.615
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,33
|513.071.410
|% 0,43
|
|TCELL
|16,69
|484.720.418
|% 0,85
|
|KRDMD
|7,53
|435.180.615
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,33
|513.071.410
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,75
|277.768.830
|% 1,10
|
|IHLAS
|0,91
|78.034.802
|% 1,11
|
|GARAN
|8,98
|730.757.615
|% 0,22
|
|USAK
|2,64
|162.875.482
|% 4,35
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5789
|7,5865
|% 1,48
|
|Euro
|9,0471
|9,0508
|% 0,83
|
|Sterlin
|10,5267
|10,5795
|% 0,93
|
|Frank
|8,1349
|8,1839
|% 0,94
|
|Riyal
|2,0199
|2,0300
|% 1,63
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-18,50
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,70
|
|Cumhuriyet
|2.755
|2.797
|-22,00
|
|Tam
|2.743
|2.815
|-8,84
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-4,27
|
|Çeyrek
|665
|681
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,59
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,55
|69,55
|-0,08
|