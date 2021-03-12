***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.03.2021 15:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ FON MÜDÜRÜ 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
0212 3854848 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917908
BIST
15:311.553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,89
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.561
En Düşük
1.552
15:317,5663
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0904
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
15:319,0343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0578
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
15:31416,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,79
|Açılış
|: 416,29
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler15:31
|TRILC
|17,71
|10.067.834
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|VAKKO
|14,24
|44.825.968
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|2.923.613
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|6.033.645
|% 9,91
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|ULUSE
|58,60
|2.597.748
|% -6,98
|
|KONTR
|91,50
|129.523.348
|% -6,30
|
|KENT
|355,00
|1.582.025
|% -6,16
|
|BURCE
|27,18
|40.427.421
|% -6,08
|
|SASA
|44,90
|915.551.240
|% 0,00
|
|GARAN
|8,95
|761.980.564
|% -0,11
|
|EKGYO
|2,31
|520.662.810
|% -0,43
|
|TCELL
|16,59
|496.920.779
|% 0,24
|
|KRDMD
|7,51
|442.342.723
|% 0,40
|
|EKGYO
|2,31
|520.662.810
|% -0,43
|
|YKBNK
|2,74
|291.626.138
|% 0,74
|
|IHLAS
|0,92
|78.051.277
|% 2,22
|
|GARAN
|8,95
|761.980.564
|% -0,11
|
|USAK
|2,61
|166.254.624
|% 3,16
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5634
|7,5663
|% 1,21
|
|Euro
|9,0286
|9,0343
|% 0,64
|
|Sterlin
|10,5214
|10,5742
|% 0,88
|
|Frank
|8,1305
|8,1795
|% 0,89
|
|Riyal
|2,0186
|2,0287
|% 1,56
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-19,05
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,87
|
|Cumhuriyet
|2.755
|2.797
|-22,00
|
|Tam
|2.746
|2.818
|-5,76
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-2,78
|
|Çeyrek
|666
|682
|-1,39
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,59
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,47
|69,47
|-0,16
|