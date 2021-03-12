***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.03.2021 15:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İsmi DURMUŞ Fon Müdürü 0212 3396525 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
0212 3854848 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917914
BIST
15:311.553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,99
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.561
En Düşük
1.552
15:317,5695
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0936
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
15:319,0380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0615
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
15:31416,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,87
|Açılış
|: 416,29
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler15:31
|TRILC
|17,71
|10.042.456
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|VAKKO
|14,24
|44.810.375
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|2.923.170
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|6.033.645
|% 9,91
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|ULUSE
|58,60
|2.585.852
|% -6,98
|
|KENT
|355,00
|1.582.025
|% -6,16
|
|GLRYH
|10,70
|13.154.385
|% -5,73
|
|MARTI
|2,56
|52.280.473
|% -5,54
|
|SASA
|45,40
|899.954.752
|% 1,11
|
|GARAN
|8,98
|728.734.005
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,33
|512.821.544
|% 0,43
|
|TCELL
|16,70
|483.814.633
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,54
|434.336.540
|% 0,80
|
|EKGYO
|2,33
|512.821.544
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,75
|277.756.914
|% 1,10
|
|IHLAS
|0,92
|77.963.477
|% 2,22
|
|GARAN
|8,98
|728.734.005
|% 0,22
|
|USAK
|2,63
|162.735.793
|% 3,95
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5654
|7,5695
|% 1,25
|
|Euro
|9,0281
|9,0380
|% 0,69
|
|Sterlin
|10,5096
|10,5623
|% 0,76
|
|Frank
|8,1189
|8,1678
|% 0,74
|
|Riyal
|2,0153
|2,0254
|% 1,40
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-19,96
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,63
|
|Cumhuriyet
|2.755
|2.797
|-22,00
|
|Tam
|2.747
|2.816
|-7,43
|
|Yarım
|1.328
|1.362
|-3,59
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,52
|69,52
|-0,11
|
Seans Raporu
15:31
daha fazla
-
15:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, TCELL, KRDMD
-
15:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 53 artarak (% 0.11 ) 1, 364
-
15:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, MERIT, LUKSK, TRILC, VAKKO, UMPAS
-
15:42
DITAS, TRILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:42
BOSSA, KONTR, MZHLD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında