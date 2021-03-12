***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.03.2021 15:45
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ FON MÜDÜRÜ 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
0212 3854848 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917917
BIST
16:091.555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,03
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.562
En Düşük
1.549
16:097,5717
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,0958
|Açılış
|: 7,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
16:099,0411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0646
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
16:09414,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,11
|Açılış
|: 414,54
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler16:07
|TRILC
|17,71
|10.110.019
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|VAKKO
|14,24
|45.437.035
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|2.969.723
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|6.045.096
|% 9,91
|
|ULUSE
|58,45
|2.832.580
|% -7,22
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|BURCE
|27,10
|42.090.928
|% -6,36
|
|KENT
|355,00
|1.582.025
|% -6,16
|
|KONTR
|92,40
|144.162.446
|% -5,38
|
|GARAN
|8,98
|1.190.450.881
|% 0,22
|
|SASA
|45,00
|970.221.138
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,31
|634.183.313
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,59
|602.395.906
|% 1,47
|
|TCELL
|16,66
|536.478.138
|% 0,66
|
|EKGYO
|2,31
|634.183.313
|% -0,43
|
|YKBNK
|2,76
|364.773.766
|% 1,47
|
|GARAN
|8,98
|1.190.450.881
|% 0,22
|
|IHLAS
|0,93
|83.757.014
|% 3,33
|
|KRDMD
|7,59
|602.395.906
|% 1,47
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5580
|7,5641
|% 1,18
|
|Euro
|9,0228
|9,0342
|% 0,64
|
|Sterlin
|10,4814
|10,5339
|% 0,49
|
|Frank
|8,1052
|8,1540
|% 0,57
|
|Riyal
|2,0107
|2,0208
|% 1,17
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-20,96
|
|Altın Gr.
|415
|415
|0,29
|
|Cumhuriyet
|2.757
|2.799
|-20,00
|
|Tam
|2.742
|2.813
|-10,33
|
|Yarım
|1.325
|1.361
|-4,99
|
|Çeyrek
|665
|680
|-2,49
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,58
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,48
|69,48
|-0,15
|