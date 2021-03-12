***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.03.2021 15:46
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İsmi DURMUŞ Fon Müdürü 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
0212 385 48 48 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917919
BIST
15:471.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,10
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.561
En Düşük
1.549
15:477,5651
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0892
|Açılış
|: 7,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
15:479,0349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0584
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
15:47414,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,26
|Açılış
|: 414,68
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler15:47
|TRILC
|17,71
|10.103.555
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|VAKKO
|14,24
|45.166.318
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|2.962.812
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|6.042.323
|% 9,91
|
|ULUSE
|58,30
|2.629.775
|% -7,46
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|KENT
|355,00
|1.582.025
|% -6,16
|
|GLRYH
|10,66
|13.591.599
|% -6,08
|
|BURCE
|27,24
|41.212.803
|% -5,87
|
|SASA
|45,20
|940.196.078
|% 0,67
|
|GARAN
|8,95
|839.085.993
|% -0,11
|
|EKGYO
|2,32
|551.786.891
|% 0,00
|
|TCELL
|16,62
|513.374.316
|% 0,42
|
|KRDMD
|7,52
|467.933.468
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,32
|551.786.891
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,74
|298.056.882
|% 0,74
|
|GARAN
|8,95
|839.085.993
|% -0,11
|
|IHLAS
|0,92
|78.629.044
|% 2,22
|
|USAK
|2,62
|183.675.146
|% 3,56
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5622
|7,5651
|% 1,19
|
|Euro
|9,0283
|9,0349
|% 0,65
|
|Sterlin
|10,5096
|10,5623
|% 0,76
|
|Frank
|8,1230
|8,1719
|% 0,79
|
|Riyal
|2,0162
|2,0263
|% 1,44
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-18,20
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-17,00
|
|Tam
|2.744
|2.814
|-9,68
|
|Yarım
|1.326
|1.361
|-4,68
|
|Çeyrek
|665
|681
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,63
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,43
|69,43
|-0,20
|