***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.03.2021 15:48
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İsmi DURMUŞ Fon Müdürü 0212 339 65 25 fonhizmet@yapikredi.com.tr
0212 3854848 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917923
BIST
15:391.554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,67
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.561
En Düşük
1.549
15:397,5577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0818
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
15:399,0253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0488
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
15:39416,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,66
|Açılış
|: 416,08
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler15:38
|TRILC
|17,71
|10.069.286
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|VAKKO
|14,24
|45.136.044
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|2.924.161
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|6.037.445
|% 9,91
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|ULUSE
|58,60
|2.607.651
|% -6,98
|
|BURCE
|27,10
|40.953.399
|% -6,36
|
|KENT
|355,00
|1.582.025
|% -6,16
|
|GLRYH
|10,66
|13.578.750
|% -6,08
|
|SASA
|45,18
|934.769.166
|% 0,62
|
|GARAN
|8,95
|832.134.721
|% -0,11
|
|EKGYO
|2,32
|551.236.771
|% 0,00
|
|TCELL
|16,61
|509.913.090
|% 0,36
|
|KRDMD
|7,51
|463.126.913
|% 0,40
|
|EKGYO
|2,32
|551.236.771
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,74
|295.870.637
|% 0,74
|
|GARAN
|8,95
|832.134.721
|% -0,11
|
|IHLAS
|0,91
|78.609.241
|% 1,11
|
|USAK
|2,61
|179.478.153
|% 3,16
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5548
|7,5585
|% 1,10
|
|Euro
|9,0170
|9,0227
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,5212
|10,5740
|% 0,88
|
|Frank
|8,1341
|8,1831
|% 0,93
|
|Riyal
|2,0186
|2,0288
|% 1,57
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-18,20
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-17,00
|
|Tam
|2.744
|2.814
|-9,68
|
|Yarım
|1.326
|1.361
|-4,68
|
|Çeyrek
|665
|681
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,63
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,43
|69,43
|-0,20
|
Seans Raporu
15:38
daha fazla
-
15:54BURCE
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 27.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 494, 940 adet işlem
-
15:53BOSSA
Yüzde -5.19 oranında düşüşle 25.56 lira fiyatla işlem gören hissede 811, 836 adet işlem
-
15:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 52 kaybederek (% -0.21 ) 1, 635
-
15:52
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, YKBNK
-
15:52XU100
Endeks 1, 553 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 21 altında . İşlem hacmi 12, 339.00 milyon TL de