***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.03.2021 15:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ FON MÜDÜRÜ 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
0212 385 48 48 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917925
BIST
15:421.555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,40
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.561
En Düşük
1.549
15:427,5603
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0844
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
15:429,0293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0528
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
15:42415,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,50
|Açılış
|: 416,01
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler15:42
|TRILC
|17,71
|10.103.555
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|VAKKO
|14,24
|45.166.318
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|2.962.812
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|6.042.323
|% 9,91
|
|ULUSE
|58,30
|2.629.775
|% -7,46
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|KENT
|355,00
|1.582.025
|% -6,16
|
|GLRYH
|10,66
|13.591.599
|% -6,08
|
|BURCE
|27,24
|41.212.803
|% -5,87
|
|SASA
|45,20
|940.196.078
|% 0,67
|
|GARAN
|8,95
|839.085.993
|% -0,11
|
|EKGYO
|2,32
|551.786.891
|% 0,00
|
|TCELL
|16,62
|513.374.316
|% 0,42
|
|KRDMD
|7,52
|467.933.468
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,32
|551.786.891
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,74
|298.056.882
|% 0,74
|
|GARAN
|8,95
|839.085.993
|% -0,11
|
|IHLAS
|0,92
|78.629.044
|% 2,22
|
|USAK
|2,62
|183.675.146
|% 3,56
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5558
|7,5603
|% 1,13
|
|Euro
|9,0215
|9,0293
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,5176
|10,5704
|% 0,84
|
|Frank
|8,1311
|8,1800
|% 0,89
|
|Riyal
|2,0181
|2,0282
|% 1,54
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-18,96
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,87
|
|Cumhuriyet
|2.755
|2.797
|-22,00
|
|Tam
|2.746
|2.818
|-5,76
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-2,78
|
|Çeyrek
|666
|682
|-1,39
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,59
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,24
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,47
|69,47
|-0,16
|