***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.03.2021 15:51
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İsmi DURMUŞ FON MÜDÜRÜ 0212 339 65 25 fonhizmet@yapikredi.com.tr
0212 385 48 48 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917927
BIST
16:011.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,44
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.562
En Düşük
1.549
16:017,5758
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,0999
|Açılış
|: 7,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
16:019,0486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0721
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
16:01414,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,29
|Açılış
|: 414,71
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler16:01
|TRILC
|17,71
|10.108.620
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|VAKKO
|14,24
|45.435.867
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|2.969.723
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|6.045.096
|% 9,91
|
|ULUSE
|58,45
|2.815.980
|% -7,22
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|KENT
|355,00
|1.582.025
|% -6,16
|
|KONTR
|92,60
|143.158.309
|% -5,17
|
|GLRYH
|10,77
|13.839.455
|% -5,11
|
|EKGYO
|2,32
|621.582.276
|% 0,00
|
|KOZAL
|126,30
|369.297.236
|% -0,55
|
|VAKBN
|4,20
|294.423.376
|% 0,24
|
|JANTS
|561,30
|283.004.320
|% 5,31
|
|HALKB
|5,41
|256.782.550
|% 0,93
|
|EKGYO
|2,32
|621.582.276
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,20
|75.330.873
|% 1,69
|
|CEMAS
|1,56
|85.692.936
|% 1,96
|
|ODAS
|3,79
|198.849.659
|% -0,79
|
|ALBRK
|2,02
|98.204.379
|% -4,72
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5727
|7,5758
|% 1,34
|
|Euro
|9,0432
|9,0486
|% 0,80
|
|Sterlin
|10,4789
|10,5315
|% 0,47
|
|Frank
|8,1042
|8,1530
|% 0,56
|
|Riyal
|2,0105
|2,0205
|% 1,15
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-22,78
|
|Altın Gr.
|415
|415
|0,25
|
|Cumhuriyet
|2.755
|2.797
|-22,00
|
|Tam
|2.745
|2.816
|-7,43
|
|Yarım
|1.327
|1.362
|-3,59
|
|Çeyrek
|665
|681
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,54
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,39
|69,39
|-0,24
|