***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.03.2021 15:52
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İsmi DURMUŞ Fon Müdürü 0212 3396525 fonhizmet@yapikredi.com.tr
212 385 48 48 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917929
BIST
16:001.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,82
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.562
En Düşük
1.549
16:007,5802
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1043
|Açılış
|: 7,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
16:009,0508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0743
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
16:00414,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,31
|Açılış
|: 414,73
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler16:00
|TRILC
|17,71
|10.108.337
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|VAKKO
|14,24
|45.435.355
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|2.969.723
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|6.045.096
|% 9,91
|
|ULUSE
|58,45
|2.813.467
|% -7,22
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|BURCE
|27,04
|41.740.582
|% -6,57
|
|KENT
|355,00
|1.582.025
|% -6,16
|
|MARTI
|2,56
|55.067.914
|% -5,54
|
|GARAN
|8,99
|1.164.140.714
|% 0,33
|
|SASA
|45,12
|963.260.122
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,32
|620.312.137
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,59
|592.123.058
|% 1,47
|
|TCELL
|16,64
|534.904.977
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,32
|620.312.137
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,76
|357.156.932
|% 1,47
|
|GARAN
|8,99
|1.164.140.714
|% 0,33
|
|IHLAS
|0,93
|83.666.871
|% 3,33
|
|KRDMD
|7,59
|592.123.058
|% 1,47
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5758
|7,5802
|% 1,40
|
|Euro
|9,0448
|9,0508
|% 0,83
|
|Sterlin
|10,4741
|10,5267
|% 0,42
|
|Frank
|8,1012
|8,1500
|% 0,52
|
|Riyal
|2,0092
|2,0193
|% 1,09
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-20,20
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.752
|2.794
|-25,00
|
|Tam
|2.741
|2.812
|-11,16
|
|Yarım
|1.325
|1.360
|-5,39
|
|Çeyrek
|664
|680
|-2,94
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,60
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,07
|
|B. Petrol
|69,40
|69,40
|-0,23
|