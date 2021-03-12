***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.03.2021 15:53
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ FON MÜDÜRÜ 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
0212 3854848 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917931
BIST
15:411.554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,13
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.561
En Düşük
1.549
15:417,5603
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0844
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
15:419,0293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0528
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
15:41416,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,59
|Açılış
|: 416,01
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler15:41
|TRILC
|17,71
|10.069.127
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|VAKKO
|14,24
|44.845.648
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|2.923.613
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|6.037.445
|% 9,91
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|ULUSE
|58,60
|2.600.678
|% -6,98
|
|BURCE
|27,10
|40.911.442
|% -6,36
|
|KENT
|355,00
|1.582.025
|% -6,16
|
|GLRYH
|10,67
|13.576.296
|% -5,99
|
|SASA
|45,14
|931.926.978
|% 0,53
|
|GARAN
|8,95
|816.911.838
|% -0,11
|
|EKGYO
|2,31
|551.081.788
|% -0,43
|
|TCELL
|16,60
|508.170.147
|% 0,30
|
|KRDMD
|7,51
|460.076.620
|% 0,40
|
|EKGYO
|2,31
|551.081.788
|% -0,43
|
|YKBNK
|2,73
|295.830.928
|% 0,37
|
|GARAN
|8,95
|816.911.838
|% -0,11
|
|IHLAS
|0,91
|78.604.023
|% 1,11
|
|USAK
|2,64
|174.225.847
|% 4,35
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5558
|7,5603
|% 1,13
|
|Euro
|9,0215
|9,0293
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,5240
|10,5768
|% 0,90
|
|Frank
|8,1360
|8,1851
|% 0,96
|
|Riyal
|2,0193
|2,0294
|% 1,60
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-19,05
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,87
|
|Cumhuriyet
|2.755
|2.797
|-22,00
|
|Tam
|2.746
|2.818
|-5,76
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-2,78
|
|Çeyrek
|666
|682
|-1,39
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,59
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,47
|69,47
|-0,16
|