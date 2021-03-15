***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBESTFonun Süresi SüresizFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 01.04.2021Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerBIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde, yatırımcılar saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak fiyat üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. BIST Pay Piyasasının açık oldugu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatt üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. BIST Pay Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatları izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Kurucu ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. merkez ve tüm işlem kanalları Fona sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir.Yatırımcıların Fon pay alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Fona katılma ve fondan ayrılma için başka şart yoktur. Detaylı bilgiye izahnamenin VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları maddesinden ulaşılabilir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.yapikrediportföy.com.tr Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri ve ileri valörlü altın işlemlerine taraf olabilir. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir.Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı borsa dışından faize dayalı swap sözleşmeleri, alım yönünde faiz swapı olan opsiyon(swaption) sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Portföye alınan türev araçların Fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portfoytine riskten korunma ve/veya yatmm amac h yurti9i ve d1~mda i~lem goren doviz, faiz, ortakhk pay1, kiymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasas1 ara9lanna dayah ttirev ara9lar (vadeli i~lemler ve opsiyon sozle~meleri), sakh tlirev ara9lar, varant vc sertifikalar dahil edilebilir. Fon ileri valorlli bon,Ianma ara9lan i~lemlcri, ilcri valorlti altm ve gtimi.i~ i~lemlerine taraf olabilir. TUrev i~lemler hem tezgahiisti.i piyasalar arac1ltg1yla hem de organize piyasalar arac1hg1yla yapilabilecekti r.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BİST KYD Repo Brüt EndeksiKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,00055 0,2 0,00055 0,2Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarİSMİ DURMUŞ 26.05.2020 21 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI,SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSIFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarFerzan Peyk 01.01.2016 Yapı ve Kredi Bankası Hazine Yönetimi Yurtiçi Piyasalar Direktörü - 2013-2016 Yapı Kredi Portföy Emeklilik SGMK Grup Müdürü - 2016-2018 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü 2018 Güncel Tarih 19 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlarİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaYAPI KREDİ PLAZA D BLOK LEVENT 34330 İSTANBUL 02123396525 02123395755 yf@yapikredi.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaİSMİ DURMUŞ FON MÜDÜRÜ 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr0212 3854848 info@ykportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918148BIST