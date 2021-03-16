***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Para Piyasası Şemsiye FonuFonun Süresi SüresizPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKatılma payı satın almak isteyen yatırımcıların, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere BİST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde, 09.00- 16.30 (yarım günlerde 09.00-11.00) saatleri arasında verecekleri alım talimatları, bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan o günün fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payını elden çıkarmak isteyen yatırımcıların, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere BİST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde, 09.00- 16.30 (yarım günlerde 09.00-11.00) saatleri arasında verecekleri katılma payı satım talimatları, o günün fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı satın alınması veya Fona iadesi Kurucu aracılığı ile yapılır 1Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon toplam değerinin en fazla %20?si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. 2Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,00055 0,20 0,00055 0,2Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarİSMİ DURMUŞ 26.05.2010 18 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI,SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSIFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGÜZİDE COŞAR CERİT 01.11.2017 2014-... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 2011-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yöneticisi 2007-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yönetici Yardımcısı 12 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIGAYE VURAL DERAN 02.05.2019 2019-.../ YK Portföy /Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü. 2017-2019 YK Portföy/ Emeklilik Fonları /EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü. 2014-2017 YK Portföy /Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü. 2010-2014 YK Portföy / Emeklilik Fonları / Portföy Yöneticisi 15 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaYAPI KREDİ PLAZA D BLOK LEVENT 34330 İSTANBUL 0212 3396525 0212 3395755 yf@yapikredi.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaİSMİ DURMUŞ FON MÜDÜRÜ 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr0212 3854848 info@ykportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918411BIST