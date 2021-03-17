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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.03.2021 11:47



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 23.03.2021

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.yapikrediportfoy.com.tr Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehberin Fon Türlerine İlişkin Kontrol başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Portföye alınan türev araçların Fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918717


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUHOL 3,63 21.017.070 % 10,00  
SEYKM 37,18 35.878.503 % 10,00  
TRILC 23,56 159.989.669 % 9,99  
FROTO 229,20 534.390.069 % 9,98  
GARFA 13,39 8.429.576 % 9,93  
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Dolar 7,5010 7,5052 % 0,27  
Euro 8,9317 8,9390 % 0,17  
Sterlin 10,4097 10,4619 % 0,37  
Frank 8,0624 8,1109 % -0,03  
Riyal 1,9962 2,0062 % 0,28  
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16:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.729 -2,89  
Altın Gr. 418 418 0,73  
Cumhuriyet 2.779 2.821 -2,00  
Tam 2.765 2.835 -5,91  
Yarım 1.336 1.371 -2,86  
Çeyrek 670 686 -1,43  
Gümüş.Ons 25,94 25,96 0,00  
Gümüş Gr. 6,25 6,26 0,01  
B. Petrol 67,67 67,67 -0,72  
Seans Raporu 16:38
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