***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.03.2021 11:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 23.03.2021
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.yapikrediportfoy.com.tr Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehberin Fon Türlerine İlişkin Kontrol başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Portföye alınan türev araçların Fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918717
BIST
16:381.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,88
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.563
16:387,5021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0169
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5404
En Düşük
7,4818
16:388,9381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0144
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9773
En Düşük
8,9020
16:38417,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,55
|Açılış
|: 417,46
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler16:38
|EUHOL
|3,63
|21.017.070
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|35.878.503
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.989.669
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|534.390.069
|% 9,98
|
|GARFA
|13,39
|8.429.576
|% 9,93
|
|DAGI
|2,90
|37.618.407
|% -8,52
|
|MERIT
|275,00
|493.965
|% -6,75
|
|EKIZ
|6,55
|216.462
|% -6,29
|
|ACSEL
|23,62
|11.526.929
|% -5,44
|
|ECZYT
|56,70
|77.943.541
|% -5,18
|
|SISE
|7,99
|1.617.600.401
|% 2,30
|
|GARAN
|8,77
|1.170.841.097
|% -1,02
|
|THYAO
|14,66
|1.080.628.934
|% -0,54
|
|KARSN
|4,43
|852.497.783
|% 3,75
|
|KCHOL
|24,04
|823.498.188
|% 2,39
|
|EKGYO
|2,20
|465.115.419
|% -2,22
|
|SISE
|7,99
|1.617.600.401
|% 2,30
|
|KARSN
|4,43
|852.497.783
|% 3,75
|
|GSRAY
|4,42
|653.181.539
|% 6,76
|
|YKBNK
|2,69
|409.094.078
|% -0,74
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5010
|7,5052
|% 0,27
|
|Euro
|8,9317
|8,9390
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,4097
|10,4619
|% 0,37
|
|Frank
|8,0624
|8,1109
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9962
|2,0062
|% 0,28
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-2,89
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,73
|
|Cumhuriyet
|2.779
|2.821
|-2,00
|
|Tam
|2.765
|2.835
|-5,91
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-2,86
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,43
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,01
|
|B. Petrol
|67,67
|67,67
|-0,72
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:54BRSAN
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 33.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 184, 497 adet işlem
-
16:53ECZYT
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 56.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 333, 944 adet işlem
-
16:52KONTR
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 85.60 lira fiyatla işlem gören hissede 767, 220 adet işlem
-
16:51ESEN
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 40.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 206, 825 adet işlem
-
16:50XU100
Endeks 1, 565 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 20, 223.00 milyon TL de