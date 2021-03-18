***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü HİSSE SENEDİFonun Süresi SÜRESİZFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 01.04.2021Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler13:30(yarım günlerde 10.30)'a kadar TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları 1 Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. TEFASta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır. Yatırımcıların BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım satım talimatları, o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım satım talimatları ise 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım talimatları talimatı takip eden 1 iş günü sonra, satım talimatları talimatı takip eden 2 işgünü sonra BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım talimatları 2 işgünü sonra, satım talimatları ise talimatı takip eden 3 işgünü sonra yatırımcılara ödenir.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.yapikrediportfoy.com.tr Fon portföyüne riskten koruma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri ve ileri valörlü altın işlemlerine taraf olabilir.Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehberin Fon Türlerine İlişkin Kontrol başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Portföye alınan türev araçların Fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST?te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. Bunun yanısıra getiriyi desteklemek amacıyla kıymetli maden, yabancı borçlanma aracı ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %20?i ve fazlası olamaz. 7Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi 90BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 10Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,008767 3,20 0,008767 3,20Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarİSMİ DURMUŞ 26.05.2020 18 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSIFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSERDAR ORMAN 01.01.2012 2014-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Hisse Senedi Fonları / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü 2012-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Hisse Senedi Fonları ve Kantitatif Analiz / Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü 2009-2012 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu /Hisse Senetleri ve Karma Fonlar Bölümü/ Portföy Yönetimi Direktörü 2006-2009 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Hisse Senetleri ve Karma Fonlar Bölümü / Kıdemli Portföy Yöneticisi 18 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIKEREM BAYKAL 01.03.2017 2017-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Hisse Senedi Fonları / YFÖPY HİSSE SENEDİ FONLARI MÜDÜRÜ 2016 - 2017/ Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. / YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 2013-2016/ Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / HİSSE SENETLERİ FON YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI 2012-2013/Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. / HİSSE SENETLERİ FON YÖNETİMİ KIDEMLİ FON YÖNETİCİSİ 2010-2012/ Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / SGMK FON YÖNETİMİ FON YÖNETİCİSİ 10 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaYAPI KREDİ PLAZA D BLOK LEVENT 34330 İSTANBUL 02123396525 02123395755 yf@yapikredi.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaİSMİ DURMUŞ FON MÜDÜRÜ 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr0212 3854848 info@ykportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918991BIST