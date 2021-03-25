***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.03.2021 14:51
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile ortaklık paylarına yatırım yapmakla birlikte, TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla yönetici tarafından, fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş yatırım araçlarını kullanarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir.Fon toplam değerinin en fazla %20si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir.Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920436
BIST
15:111.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -10,42
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
15:117,9698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0488
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9969
En Düşük
7,8757
15:119,4499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0650
|Açılış
|: 9,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
15:11443,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,71
|Açılış
|: 443,50
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
445,48
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler15:11
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,82
|27.987.622
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|51.874.163
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|6.648.343
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,07
|2.244.687.031
|% -1,81
|
|SASA
|46,56
|1.180.293.516
|% -1,56
|
|KOZAL
|120,30
|734.887.552
|% 1,26
|
|TUPRS
|95,20
|648.798.095
|% 3,37
|
|THYAO
|12,85
|622.125.466
|% -1,23
|
|GARAN
|7,07
|2.244.687.031
|% -1,81
|
|SKBNK
|1,19
|169.774.949
|% 0,00
|
|TSKB
|1,41
|198.256.345
|% -3,42
|
|YKBNK
|2,20
|271.769.636
|% -1,35
|
|EKGYO
|1,91
|231.800.336
|% 0,00
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9653
|7,9698
|% 0,62
|
|Euro
|9,4231
|9,4499
|% 0,69
|
|Sterlin
|10,8916
|10,9462
|% 0,76
|
|Frank
|8,4895
|8,5406
|% 0,67
|
|Riyal
|2,1199
|2,1305
|% 0,65
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-6,43
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,47
|
|Cumhuriyet
|2.932
|2.977
|17,00
|
|Tam
|2.919
|2.994
|14,02
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|6,78
|
|Çeyrek
|708
|724
|3,39
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,30
|-0,09
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|-1,79
|
Seans Raporu
15:11
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